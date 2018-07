«Com que som escocesos, estem molt a favor que aquí es faci un referèndum»

És el primera vegada que passen les vacances a la Costa Brava?

No, ja és el tercer any que venim. Ens agrada Catalunya i adorem la Costa Brava, perquè no està massa massificada i l'aeroport queda a prop. A més la gent és molt amable, el temps és fantàstic i el menjar increïble... què més podríem demanar?

On s'allotgen?

En un apartment a Platja d'Aro.

Han seguit l'actualitat dels darrers mesos a Catalunya?

Sí. Com que som escocesos, estem molt a favor que es faci un referèndum.

Quins plans tenen per a aquests dies de vacances?

Volem anar a Cadaqués i a Figueres, perquè encara no ho coneixem. Potser també tornarem a Empúries, que ens va agradar molt, i també ens agradaria anar a la Vall de Núria. També ens agraden molt els poblets medievals, com Peratallada i Ullastret, on vam ser ahir. I, si tenim temps, també anirem a Montserrat, que ho tenim pendent des de fa temps.

El transport públic és bo, per moure's per les comarques gironines?

És superb. L'any passat vam agafar un AVE cap a Saragossa i va ser un moment. I la connexió amb l'aeroport de Girona també és molt bona, i els autobusos et porten a tot arreu.

Quin és el seu racó preferit de les comarques gironines?

Ens encanta la platja de sa Conca i els camins de ronda. És una manera fàcil i bonica d'anar d'una platja a l'altra.

Què és el que més els agrada de la gastronomia catalana?

Mengem moltes amanides, marisc i intentem seguir una dieta catalana. Fugim de les hamburgueses i les patates fregides, que ja les tenim a casa.

La Costa Brava és cara?

Depèn del pla que portis i del lloc on vagis. En general no ho és, i no té per què ser-ho si no vas a llocs de molt luxe. L'avantatge és que aquí tens botigues, restaurants, etc. de molts rangs i que s'adapten a totes les butxaques. I és increïble però pots trobar pràcticament de tot.

S'emportaran algun souvenir per a amics o coneguts?

Sí, volem comprar alguna cosa, però encara no sabem què. Però bé, sempre anem a mercats d'artesania i sabem que alguna cosa trobarem.