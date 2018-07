La Santa arriba amb moda, música i gastronomia

La Santa Market, a Santa Cristina d'Aro, va obrir ahir les seves portes amb l'objectiu d'omplir de moda, tendències, música i gastronomia els vespres d'estiu a la Costa Brava. Jaume Pla, Mazoni, va ser l'encarregat de posar la nota musical a la inauguració, mentre que aquesta nit actuarà la Fundación Tony Manero i demà a la tarda serà el torn d'El Pot Petit. Fins el 26 d'agost, La Santa oferirà cada vespre concerts i propostes d'oci per convertir-se en molt més que un simple «market».

Aquesta és la segona edició de La Santa, de manera que l'objectiu és consolidar-se. Segons explica el seu director, Julio Rico, s'han duplicat les activitats -tant infantils com per a adults- amb l'objectiu de superar els 100.000 visitants. «Aquest és un espai on sempre passen coses», subratlla.

I és que La Santa vol allunyar-se del concepte clàssic de «market» i oferir als visitants un espai d'oci recreatiu per passar la tarda i gaudir d'activitats diverses. «La filosofia és ser un punt de trobada, recrear l'ambient d'un poble fantàstic i cuidar el detall», assenyala Rico. Per això, s'han programat diàriament concerts, tallers i activitats d'animació per a tots els públics, que es combina amb una oferta gastronòmica que inclourà entrepans gourmet, gelats, creps, hamburgueses i còctels, entre altres. Pel que fa als expositors, s'han seleccionat curosament, defugint de les grans marques comercials i apostant per artesans, joves emprenedors i creatius. En aquest sentit, Rico destaca el compromís de La Santa amb el talent local, «una aposta que parteix de la passió», que considera molt necessària en temps de globalització.

La Santa estarà obert cada dia a partir de les sis de la tarda al Santa Cristina Horse Club. Rico considera que es tracta de l'emplaçament idoni perquè Santa Cristina «és la porta d'entrada a la Costa Brava», especialment en una zona que atrau tant gironins com turistes. En un esdeveniment controlat fins a l'últim detall, Rico només demana el que no està a les seves mans: «que faci bon temps».