Xavi Lloses, el «doctor Frankenstein» de la música

Amb una aura psicodèlica musical creada pels instruments de corda del Quartet Brossa, Xavi Lloses -que es defineix a ell mateix com un «terrorista sonor»- va fer dijous al festival de la Porta Ferrada una autèntica performance escènica amb l'ajuda d'un piano «tunejat», el Pianotronic, i amb un background audiovisual del ganxó Aleix Pallí.

En el concert d'estrena del seu nou disc, Els Benaurats, Lloses toca un piano desmuntat de melodies clàssiques i vestit amb sons electrònics i contemporanis, i ho cus amb la música no menys impactant del Quartet Brossa. L'espectacle va complir el promès: una hora de sorpreses i d'incerteses a un públic que no sabia on agafar-se, indefens, subjugat i segurament superat per l'expressió creativa de l'autonomenat «antipianista».

El projecte Pianotronic va néixer amb el disc El desplom de l'erudit (2014), però segurament no és el seu projecte més estrambòtic. Guanyador el 2013 del premi més important de creació musical català, el Premi Puig-Porret, pel seu projecte Nautiluslab, Lloses també ha col·laborat amb artistes com Marina Rossell i Jaume Sisa i ha creat música per a espectacles de teatre i dansa per a directors com Lluís Danés i Oriol Broggi. Lloses ha fet «afinar bombolles» i ha transformat pianos en taules de sons. Amb Els Benaurats, igual que Mary Shelley, ha creat un «monstre» que torna a la vida cada vegada que s'asseu al tamboret. És el Frankenstein de la música.