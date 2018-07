Dues hores cantant i ballant amb uns Texas en plena forma

No hi havia gaires dubtes entre els 2.000 assistents divendres a la nit al concert de Texas als Jardins de Cap Roig que serien testimonis d'una nova mostra de solvència d'un grup escocès que s'ha guanyat l'unànime reconeixement mundial amb una trajectòria de més de 30 anys plena d'èxits. El que segur que no sospitaven és que la carismàtica cantant de la banda, Sharleen Spiteri, pràcticament «exigiria» al públic que escoltés les cançons dret, cantant i ballant com si no hi hagués demà.

Spiteri, que va confessar durant el concert que a la tarda havia pujat fins a la part superior de les grades per mirar al mar tot assegurant que «teniu la sort de viure en un lloc fantàstic», va interactuar amb el públic des del primer moment, representant molt bé les intencions d'uns Texas que van demostrar des de l'inici -van començar amb el seu gran èxit I don't want a Lover- que volien gaudir de la nit i fer gaudir els assitents.

Amb aquest punt de partida, el concert no va perdre intensitat gràcies a la sàvia combinació de cançons més rítmiques amb balades que permetien una certa treva a un públic que no va ser precisament adolescent. D'aquesta manera, van anar sonant èxits com Say what you want o Summer Son, amb baixada de Spiteri a saludar el públic inclosa, i un moment àlgid en forma de duet amb una dona del públic amb el tema So called friend. Per acabar una nit nostàlgica, la banda escocesa va escollir la cançó d'Elvis Presley Suspicious Minds per acomiadar-se d'un satisfet públic.