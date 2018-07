Festa a Blanes amb el pregó d'Alba Saskia i la primera nit de focs

Blanes ja està de festa major. L'original pregó de l'escriptora local Alba Saskia -finalista del premi Planeta- a la plaça dels Dies Feiners va donar ahir el tret de sortida a una celebració que també va incloure el primer espectacle del Concurs Internacional de Focs d'Artifici, que va anar a càrrec de la pirotècnia valenciana Caballer FX-Global Foc.

Com no podia ser d'altra manera, Saskia va donar un to d'allò més artístic i literari al pregó, pel qual va comptar amb la col·laboració de la coreògrafa blanenca Alba Puigdomènech i diversos ballarins de l'escola Daina. La música, la poesia i els fragments literaris de l'escriptora van ajudar a donar-li un to evocador i carregat de sentiments.

Durant el pregó, precedit d'un ball al ritme d' El Cant dels Ocells de Pau Casals, Saskia va destacar tots els prismes que té la vila: « M'agrada Blanes perquè no és perfecta i no té intenció de ser-ho; és com una persona a la qual estimo molt però de vegades m'enfada perquè no trobo aparcament quan més ho necessita, perquè algun golafre ha llençat l'embolcall dels dònuts a la sorra de la platja i m'ho trobo quan estic prenent el sol», va indicar.

També va explicar sense victimismes com ha afrontat i lluitat contra la rara malaltia crònica que l'afecta: la Síndrome de Brown Vialetto Van Laere, i com li ha fet front a través de l'associació HOPE i amb la literatura, així com el paper que hi ha tingut també el paisatge de Blanes.

Saskia també va rebre la Font Gòtica de l'Ajuntament i es va entregar el trofeu als guanyadors del Concurs de Focs de l'any passat, Hermanos Ferrández. Finalment, a la nit es va dur a terme la primera sessió del concurs d'enguany.