La Fura dels Baus mostra el seu instint més primari

La Fura dels Baus va estrenar dissabte a la nit l'espectacle Manes a l´onzena edició del festival Portalblau de l'Escala. Es tracta d'una experiència única en què es presenten els instints més bàsics de l'ésser humà. Manes, que significa «grans homes», és un muntatge que la companyia ja havia representat el 1996 i del qual va arribar a fer 250 representacions arreu del món.

Per primera vegada en la seva història, han decidit recuperar un espectacle per mostrar públicament algunes de les coses més íntimes de l'ésser humà, com són el naixement, la mort, la sexualitat o el menjar.

L´espectacle no té cap discurs concret i involucra els espectadors en l'aventura amb un muntatge en què es renuncia a les últimes tecnologies precisament per mostrar aquesta sensació de retorn als orígens, de la simplicitat de la vida.

Aquesta visceral obra intenta impactar l'espectador mostrant-li cossos de nens abandonats i cadàvers, tot plegat per connectar amb les emocions més bàsiques de les persones. El muntatge juga amb l'efecte sorpresa i la vulnerabilitat del públic, que no sap mai què passarà, ni com reaccionaran els intèrprets. De fet, els assistents es mullen, reben abraçades, veuen ous gegants rodolant i s'esquitxen de pasta, cendra i pollastre.

Una experiència que retorna als orígens de la Fura dels Baus per despertar records d'aquells que ja la coneixien, però sobretot per convertir-se en una porta d'entrada per al col·lectiu més jove que no havia viscut aquest llenguatge tan «furero».



Actualitzant els orígens

Malgrat que ara es recuperi aquest títol dels anys 90, Manes manté una essència transgressora que ha marcat des de sempre la companyia de la Fura dels Baus. L´espectacle arriba actualitzat incorporant nous intèrprets, però manté la mateixa essència que tenia durant la seva estrena fa uns vint anys. Això es deu al fet que tracta sobre emocions i accions atemporals, instints de l'ésser humà que es porten dins la genètica més animal de les persones.

L'escenografia, que va canviant al llarg de l'espectacle, és de fusta i ferro i permet anar muntant i desmuntant diferents tipus d'escenaris. Passa per integrar des d'una bastida, a una pantalla on projectar ombres xineses o uns pals des d'on enfilar-se per guanyar visibilitat. Cordes i pneumàtics completen l'attrezzo, en què la il·luminació a contrallum en alguns moments de l'obra permet deixar entreveure allò que els humans tenim més pudor de mostrar.

El foc també és clau per escenificar escenes íntimes, en un joc de tu a tu amb cada espectador. Tota aquesta senzillesa està pensada per demostrar que no calen grans escenografies per crear una bona funció.

Aquesta és la primera vegada en els 40 anys de vida de la companyia que es decideix recuperar un espectacle. Ara, Manes viatjarà a Manresa i Mallorca durant l'estiu. Al setembre es presentarà de forma oficial a Eindhoven (Països Baixos) i es preveu que després s´iniciï una gira internacional.

De tota manera, des del mes de maig, la Fura dels Baus ja havia realitzat diversos assajos d'aquesta obra amb públic a la Nau Bóstik de Barcelona.

El festival de Portalblau de l'Escala ha acollit l'estrena d´aquest espectacle enmig de la seva programació, que acaba el cap de setmana que ve amb els concerts d'Estrella Morente i Mishima.