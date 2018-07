Notes de música clàssica als jardins de la Devesa

La Jove Orquestra de les Comarques Gironines (JOCG) va actuar dissabte als jardins de la Devesa, dins la segona edició del cicle de música en viu Notes al Parc. La proposta, dinàmica i fresca, s'engloba en la programació Fem vida al parc, impulsada per l'Ajuntament de Girona per potenciar l'ús dels espais públics a través d'una programació d'activitats lúdiques.

Sota la direcció del reconegut i guardonat Diego Martín Etxebarría, l'orquestra va oferir un assaig general al migdia, previ a l'actuació que tindria lloc al mateix vespre a l'Auditori, dins el festival Nits de Clàssica. D'aquesta manera, la JOCG va ser protagonista, en un sol dia, de dues de les iniciatives musicals referents de l'estiu a Girona.

Sota les copes dels plàtans centenaris tan emblemàtics de la ciutat de Girona i en l'espai fresc i íntim dels jardins de la Devesa, la JOCG va oferir uns tastets musicals d'obres tan reconegudes com l'obertura de Candide, de Bernstein, el primer dels concerts per a flauta i orquestra de Mozart i la primera simfonia de Brahms. L'actuació, que va durar gairebé una hora, va tenir lloc en un petit escenari amb un públic divers, més aviat familiar, i també anava atraient turistes curiosos que es perdien per l'immens parc de la Devesa i treien el cap amb timidesa, atrets per les notes càlides de la JOGC.

L'actual director, Diego Martín Etxebarría, basc de naixement i català d'adopció, té una gran trajectòria internacional i recentment ha estat nomenat principal director resident i sotsdirector general dels teatres d'òpera de Krefeld i Mönchengladbach (Alemanya). Etxebarría es va mostrar molt agraït davant del públic i va demostrar que està plenament integrat a Catalunya.

El projecte de la Jove Orquestra de les C0marques Gironines té com a objectiu oferir als estudiants de grau mitjà de les escoles de música i del Conservatori l'oportunitat de fer un treball orquestral de primer nivell amb professors de reconegut prestigi internacional.

Notes al Parc