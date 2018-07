Paula Valls, la poderosa veu capaç d'embriagar l'Empordà entre vinyes

Paula Valls no només canta, Paula Valls hipnotitza. I això, ho sap molt bé el públic que, dissabte al vespre, va tenir el privilegi d´escoltar aquesta jove i talentosa cantautora de Manlleu en un escenari d´infart: el celler Espelt.

Amb l´Empordà als peus i una increïble posta de sol tenyint el cel de colors càlids, Valls va desplegar, des del primer minut, la innocència i simpatia que la caracteritzen en un dels concerts íntims que ofereix cada estiu el festival Sons del Món.

«És molt especial ser aquí», va dir Valls per arrencar una vetllada carregada de sorpreses. I és que, acompanyant la cantautora en la presentació del seu segon disc I am, va aparèixer el cantant nord-americà Jonah Smith, popular per la seva participació en el programa televisiu America´s Got Talent.

Junts, i amb David Soler a la guitarra, van brodar temes com Rain, tears and scars; Cançó de bressol; Monsters; I´ll be back o I´m Sorry.

Smith també va interpretar algunes de les peces dels seus propis àlbums, però sempre amb la veu de Valls de rerefons. Una veu magnètica i poderosa que ni la tramuntana pròpia de l´Empordà, que bufava amb la força que la caracteritza, va poder alterar.



Un públic hipnotitzat i tímid

Envoltada de vinyes, i en una hora i mitja d´actuació, l´artista osonenca va aconseguir embriagar un públic divers i intergeneracional que, amb la boca oberta, una copa de vi a la mà i els mòbils a punt per capturar-ho tot, aplaudien amb força peça rere peça.

La timidesa i la vergonya, però, van ser més fortes quan en el tema Que tinguem sort, la cantautora va demanar, sense èxit, l´ajuda vocal dels assistents abans de posar punt final a la cita musical.

I sort, en van tenir, perquè de la pluja que hores abans amenaçava de remullar tota la província, ni rastre.