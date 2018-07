Amb motiu del centenari del pailebot Santa Eulàlia, construït l'any 1918 a la costa alacantina com a veler destinat al comerç amb Amèrica i ports de la Mediterrània, el Museu d'Història de Sant Feliu s'ha adherit a presentar un programa commemoratiu fins al febrer de 2019. El Santa Eulàlia ha fondejat al port des de dissabte fins avui al vespre i durant la seva estada es pot pujar a bord per descobrir com era la navegació en un vaixell històric.