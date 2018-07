La biblioteca de Platja d'Aro proposa diverses activitats infantils durant aquest estiu

La biblioteca Mercè Rodoreda de Castell-Platja d'Aro proposa aquest estiu un ampli ventall d'activitats infantils a l'entorn del programa Estiueja a la Biblio!, que inclou sessions de contes, tallers creatius, jocs i un programa de promoció de la lectura. Totes les iniciatives són gratuïtes i converteixen l'equipament en un centre de dinamització cultural, més enllà dels serveis clàssics d'una biblioteca. El projecte Llegir té premi! proposa als infants i joves d'entre quatre i tretze anys fer-se el carnet lector, escollir alguns dels llibres, contes o còmics del fons, omplir la fixa de lectura per dipositar-la en una urna i participar en el sorteig de diversos regals i obsequis (jocs de platja i una càmera de tipus polaroid) els dijous 26 de juliol i els dies 23 i 30 d'agost.

També s'han organitzat diverses sessions de contes diversificades per edats i diversos tallers familiars per a infants a partir de cinc anys, que aniran des de la creació de braçalets de cartró fins a vaixells de vela, papiroflèxia i plastilina. També hi haurà jocs de taula i tallers interactius.