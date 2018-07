Correfoc i castells, protagonistes a la Festa Major de Blanes

Blanes continua de festa major. Després del pregó de dissabte, de l'Ensorra't i mentre continua el Concurs Internacional de Focs d'Artifici, diumenge van tenir lloc els castells i el correfoc malgrat l'amenaça de pluja. La cercavila, en canvi, es va haver de suspendre.

Al matí es van fer les actuacions de la Colla de Castellers de l'Alt Maresme, Els Maduixots, que té entre els seus membres una bona pila de blanencs i blanenques. Al matí van oferir un concert de gralles a càrrec dels grallers i tabalers, per emprendre tot seguit una cercavila pel centre fins arribar a la plaça de la Verge Maria. Allà van oferir una Diada Castellera acompanyats dels Tirallongues de Manresa.

A la tarda, la inestabilitat meteorològica va ser especialment inoportuna quan s'havia de fer la cercavila dels Manaies Iuniores, a la tarda-vespre. Mitja hora abans de començar, es va optar per suspendre la desfilada a causa de la pluja.

Un altre dels plats forts de la festa era el correfoc. Una vegada més, la Colla de Diables Sa Forcanera de Blanes es va encarregar que tornés a ser lluït i seguit per una bona comitiva. A les 11 de la nit, una sonora batuacada va arrossegar des de la plaça Catalunya un bon grapat de públic. Els diables blanencs van comptar amb el suport de les colles Custus Ignis d'Olesa de Montserrat i Pere Botero de Salt i van fer el seu recorregut habitual pel centre de la vila. Durant una hora i mitja, l'esclat dels efectes pirotècnics complementats pel continuat so de la percussió dels tambors va fer vibrar la nit. La comitiva va acabar a la plaça de l'Església, on no es van poder acabar d'instal·lar tots els artefactes pirotècnics previstos.