«Ens costa comunicar-nos, perquè aquí la majoria de gent no parla anglès» ANIOL RESCLOSA

Fa molt de temps que venen de vacances a la Costa Brava?

Junts, com a família, és la segona vegada. Lloguem una casa durant dues setmanes. Però abans, la Jessica havia vingut amb els seus pares de petita, de manera que es coneix molt bé la zona.

Què els atrau més d'aquesta zona?

Els paisatges són preciosos. A més, venim en cotxe i això ens permet moure'ns fàcilment i poder anar d'un lloc a l'altre.

Quins plans tenen per a aquests dies de vacances?

Vam anar a Barcelona i ens hi vam quedar a dormir una nit. Els altres dies hem estat fent bàsicament piscina, platja, relax... bé, i algunes compres per Platja d'Aro. Venim a passar-nos-ho bé.

És una bona destinació per venir amb criatures?

Sí, i tant. Les platges són netes i no hi ha grans onades, cosa que va molt bé per banyar-se amb la petita.

La Costa Brava és cara?

Està bé. Aquest any vam arribar l'última setmana de juny i ens ha semblat molt més barat que quan havíem vingut a finals de juliol o a l'agost. De fet, estem de luxe: tenim a bon preu una casa per a cinc persones on només dormim tres, o sigui que estem d'allò més amples.

Què és el que els agrada més de la Costa Brava?

A veure, anar a Barcelona ens agrada molt, però també ens agrada passejar per s'Agaró, que hi ha unes vistes fantàstiques, el bon temps, els restaurants... També vam fer una visita als jardins Marimurtra de Blanes i ens van semblar molt bonics.

I el que menys?

Que ens costa comunicar-nos, perquè la majoria de gent, inclosos als bars i restaurants, no parla anglès. Hem pensat que haurem d'aprendre alguna cosa d'espanyol per anar bé.

Han provat la gastronomia catalana?

Normalment anem al supermercat i cuinem nosaltres mateixos a casa, o sigui que mengem el mateix que la gent d'aquí, tapes, pintxos, olives, pernil salat...

S'emporten algun souvenir per a la família?

Només ens demanen que els portem pernil salat! [riuen]. Però a Barcelona també els vam comprar alguns imans per a la nevera.