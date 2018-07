Santa Coloma de Farners finança 90 places per a les activitats d'estiu

L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners destina aquest any 14.455 euros -3.550 dels quals provenen d'una subvenció de l'Obra Social la Caixa- a finançar 90 places a les activitats d'estiu del municipi. Enguany, el consistori ha augmentat considerablement la partida destinada a ajuts per a aquestes activitats, de manera que s'ha pogut ampliar l'oferta. Durant aquests dos mesos s'han organitzat un casal per a infants i un per a joves, l'activitat «Deures d'estiu» i estades esportives.

Per primera vegada, les AMPA dels centres escolars, en col·laboració amb l'Ajuntament, han organitzat un casal per a joves de primer a quart d'ESO durant el mes de juliol. D'altra banda, l'escola Sant Salvador d'Horta, amb el suport dels col·legis Csatell de Farners i la Salle, acull el casal «Revolució a la Biblioteca» per a infants d'entre divuit mesos i dotze anys. A més, per cinquè any s'han organitzat classes de repàs a l'Escola d'Adults i diversos clubs del municipi han organitzat estades de futbol, bàsquet, gimnàstica rítmica i piscina.