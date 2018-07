Una via verda adaptada per a persones cegues

Una via verda adaptada per a persones cegues CONSORCI DE LES VIES VERDES

El Consorci de les Vies Verdes ha adaptat el seu primer tram per a persones amb discapacitat visual. Es tracta del traçat que va des de la plaça dels Països Catalans fins al Parc Tenològic, a la ciutat de Girona, on s'ha instal·lat un sòcol-guia per poder seguir la ruta amb el bastó i s'ha posat senyalització vertical amb informació en sistema braille. A més, s'ha desenvolupat una aplicació accessible amb informació sobre la ruta, la història de les vies verdes i el patrimoni natural i cultural de l'entorn.

Aquesta ruta adaptada a la ciutat de Girona té 1,3 quilòmetres de recorregut i servirà com a prova pilot per al desenvolupament de més trams de rutes inclusives. En aquests moments, el Consorci ja està treballant també en la Ruta del Ferro i del Carbó, que consisteix en nou quilòmetres entre Ripoll i Sant Joan de les Abadesses, que preveu tenir llesta al setembre. Aquestes dues rutes s'han escollit perquè totes dues comencen en poblacions on es pot arribar en transport públic, en aquest cas, tren.

Les actuacions i millores es dirigeixen a un ampli ventall d'usuaris, des de persones amb baixa visió fins a persones cegues amb gos pigall o bastó. El projecte complet inclou la senyalització horitzontal amb sòcol-guia i paviment d'encaminament especial, material que dona informació segons els diferents sons i textures; la senyalització vertical i visual, que ofereix informació d'ubicació, orientació, desplaçament i història de les rutes i entorn; la creació de guies accessibles tactovisuals, que estaran disponibles als punts d'informació de la ruta a finals d'estiu, i el desenvolupament d'una aplicació mòbil per a Android i IOS, anomenada «Vies GI accessible» i que es podrà descarregar gratuïtament des del dispositiu

També s'ha reforçat la senyalització per a la resta d'usuaris, sobretot els ciclistes, avisant-los que és un tram compartit amb persones cegues i amb cadira de rodes.

El president del Consorci, Albert Gómez, recorda que les Vies Verdes són accessibles per definició, ja que es tracta de trams fàcils, segurs i sense trànsit. Però per tal de facilitar que en pugui gaudir el màxim nombre de persones possible i fer-ho de forma autònoma, també s'ha previst la instal·lació de semàfors sonors a les parades d'autobús dels punts d'inici i final de la ruta a Girona. La previsió és col·locar-los la propera tardor amb la col·laboració de l'Ajuntament de Girona. Mentrestant, durant l'estiu, el Consorci recomana arribar fins a l'inici de la ruta amb acompanyament o demanar ajuda per creuar el vial davant la Guàrdia Civil o al Parc Científic.



«Poder anar sols és un somni»

El projecte està cofinançat al 50% pel Pla del Foment Territorial de Turisme de la Generalitat, amb un cost de 185.000 euros per a totes les accions. El seu desenvolupament s'ha fet amb empreses especialitzades en accessibilitat visual, i s'ha provat amb persones cegues i amb baixa visió.

Precisament, divendres passat es va dur a terme la última prova pilot amb dos voluntaris vinguts de Barcelona i també Isaac Padrós, de l'associació Multicapacitats de Girona. Tots tres van destacar que el tram és fàcil de fer i molt segur, i es van mostrar satisfets de poder gaudir de l'entorn natural del riu a tocar de la ciutat. Segons va explicar un dels voluntaris barcelonins, l'Agustí, «poder anar amb els amics cecs, tots sols, és un somni».