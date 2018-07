«Ens agrada la gastronomia d'aquí perquè tot el menjar és elaborat»

Per què han escollit venir a passar les vacances a la Costa Brava?

Hem repetit, ja ho coneixíem de l'any passat. Com que hi ha la competició de triatló a Banyoles, ja vam venir l'any passat i vam estar per tota la costa. Aquest any hem vingut un parell de dies abans de la competició per aprofitar i gaudir una mica de la costa.

Què els agrada més de la zona?

El clima, la gastronomia i les cales. És que té de tot! No és com més al sud. L'any passat vam estar a la zona de Pineda de Mar i Calella i no ens va agradar tant, no té res a veure.

Quin és el seu poble preferit de les comarques gironines?

A mi el que més m'agrada és Tamariu i més amunt d'aquí, a cala Llevadó, hi ha unes caletes molt xules. Hem estat també a Empuriabrava, a Roses i al Port de la Selva. Hem estat a molts llocs, l'any passat ho vam recórrer tot.

Es compraran algun record?

No crec. Tenim una edat en què ja no som gaire de souvenirs. Preferim gaudir de la gastronomia, les platges i la gent.

Què els agrada de la gastronomia d'aquí?

Aquí es nota que, vagis on vagis, tot és elaborat. No hi ha cap lloc on vagis i et diguin «té, plaf, aquí tens un filet», aquí t'elaboren qualsevol cosa. El peix és de qualitat, i te'l fan al forn, no qualsevol cosa. Això ens agrada molt.

És cara, la Costa Brava?

Hi ha de tot. Si et saps moure en les pàgines d'internet, és més barat. Nosaltres per internet hem trobat un preu força «majo». A la zona de Banyoles és més complicat trobar allotjament, n'hi ha poc i és més car. Et tornes boig i no aconsegueixes trobar res, tot són masies o preus caríssims. Però a la Costa Brava està bé. Et mous i trobes fàcilment.