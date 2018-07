«Cantar històries és com la sensació de ser una actriu»

Des del 2013 no treia un disc de cançons originals. Què l'ha conduït fins a aquest Que corra el aire?

Necessito temps per a estar segura d'allò que he fet, del que vull compartir amb la gent i això porta temps. Podria dir que l'àlbum és com el reflex d'allò transcorregut des de l'anterior fins aquest. Si faig anàlisi de cada cançó, per què hi són, és perquè em produeixen una emoció fins a arribar al final de l'àlbum, que és un homenatge a Mari Trini, que és una cosa que portava molts anys pendent.

En general, es tracta d'un disc molt vital i esperançador.

Encara que estigui expressant sentiments i, fins i tot, dubtes, sempre m'agrada deixar la porta oberta a un possible canvi a millor. Considero que les eleccions a la vida són importants per a créixer, i en això hi entra tot, les relacions agradables, les que et porten molta feina i les dramàtiques.

Es podria dir que reflecteix el moment en què es troba?

Reflecteix el moment i la meva personalitat. Cada cançó reflecteix, encara que no hagi estat escrita per mi, un pensament o una necessitat. A vegades, quasi, es reflecteix tant que tu no ets capaç d'escriure alguna cosa així perquè et fa vergonya, i escrit per una altra persona hi estàs més disposada.

El disc va des del rock , amb Que corra el aire, fins al bolero amb Quise olvidarte. Un cop va dir que no volia fer la mateixa cançó una i altra vegada. Segueix en aquesta tasca per no encasellar-se?

Afortunadament, una de les coses bones que té tenir una capacitat interpretativa per a fer coses que no necessàriament hagis seguit és aquesta possibilitat de posar-te en la història, en definitiva, en personatges que estan allunyats de tu, però que tu vius. Tens una mica la sensació de ser una actriu, interioritzes aquesta història i els interpretes com si t'hi anés la vida. Això em dona una riquesa enorme musicalment.

D'on ve el títol Que corra el aire. Necessitava airejar la seva vida?

No sempre he posat un títol d'una cançó a un àlbum, només en Almas gemelas i aquest, però verdaderament ara és una necessitat que es ventili. És com que el lloc on sóc a vegades es sobrecarrega, i quan dic el lloc, no és un lloc físic, sinó un lloc emocional. És a dir, una espècie de soroll continu que no et deixa dormir, com explica molt bé la lletra, que t'atordeix i que et fa oblidar qui ets tu per a convertir-te en no se sap què.

Una de les cançons més emotives del disc és Lucas, que a més és una qüestió molt personal.

Parla de l'impacte que em va produir Lucas en tres moments diferents de la meva vida. Quan va morir, saber que hi havia una neboda política meva que li portava cartes a la tomba per explicar-li tot el que feia al col·legi i tota la seva petita vida, haver rebut un llibre escrit per la seva mare que no vaig poder llegir per com d'emotiu, tendre i punyentment franc era, i per últim un episodi relacionat amb una persona que va traspassar el túnel i que, quan va arribar a la llum blanca es va trobar Lucas, que li va dir que li digués a la seva mare que estava bé. Tot això, es va fer una espècie de còctel que ho expressava o ho expressava, o ho feia cançó o relat, però havia de treure-ho.

També és molt personal Meu Pai, dedicada a la memòria del seu pare.

La necessitat d'aquesta cançó és com «xocar de morros», adonar-te que les similituds de caràcter que tens amb el teu pare són tan evidents i es fan tan palpables que dius he de reconèixer que soc a la meva manera igual que ell. Havia expressat la pèrdua del meu pare abans a través de la cançó Entre mis recuerdos, però allà era una qüestió d'alleujament, aquí és més aquesta sensació que verdaderament tinc molt d'ell, i d'una manera quasi descriptiva l'hi explico.

Torna al festival de Cap Roig després de 3 anys. Què significa actuar en aquest escenari?

És un escenari del que tinc molt bons records. Tot el que t'envolta és a amable i estàs en bon ambient, i això percep abans que soni la primera nota de música. Tenim el mar a prop, que és millor que tenir una paret de ciment.