Els catalans, els que més embarcacions lloguen

Catalunya és l'àrea de l'Estat on més embarcacions es lloguen. Segons les dades fetes públiques per la plataforma de lloguer d'embarcacions entre particulars SamBoat, un 27,5% dels seus clients són catalans, seguits de madrilenys (19,5%) i valencians (14%). Els ports de l'Estartit i Palamós són, a banda del de Barcelona, els més demandats pels catalans a l'hora de llogar les seves embarcacions. Respecte al tipus de barques escollides, els catalans lloguen majoritàriament velers d'entre deu i dotze metres d'eslora, seguits per les llanxes d'entre vuit i deu metres.



Augment de la demanda

Segons explica SamBoat, la digitalizació del lloguer d'embarcacions ha fet augmentar exponencialment la demanda, ja que aquest sistema permet estalviar fins a un 30% respecte al lloguer tradicional al port. Com a conseqüència, aquells que s'animen a llogar una barca són cada cop més joves davant del perfil habitual de l'usuari de nàutica, que tradicionalment era una persona amb més edat i renta. En canvi, ara, el 62% dels llogaters d'embarcacions tenen menys de 44 anys.

A més de l'estalvi, la comoditat és una altra dels arguments que els catalans troben a l'hora de llogar «a cop de clic», ja que en pocs passos poden trobar l'embarcació del port més proper al seu domicili amb el vaixell que més s'ajusti a les seves necessitats i pressupost. «És possible compartir un vaixell entre amics o familiars des de 50 euros per persona i dia», assenyalen des de l'empresa.

«El perfil de l'usuari està canviant. No només s'està democratitzant l'accés a embarcacions de passeig gràcies a l'estalvi que suposa la gestió digital dels lloguers, sinó que cada vegada més usuaris sense experiència prèvia nàutica es decideixen a provar-ho. I si ho proves, repeteixes», assenyala Pauline Escalle Bagnis, responsable de SamBoat a Espanya.

Samboat es defineix com una plataforma de lloguer d'embarcacions entre particulars i professionals que permet gestionar les reserves en línia «amb total comoditat». En aquests moments compta amb una flota de 23.000 vaixells situats a 500 ports de tot el món, i ofereix la possibilitat de llogar embarcacions amb o sense patró. Segons assenyalen, ha estat l'«start up» pionera en introduir l'economia col·laborativa en la nàutica des de la seva creació, l'any 2014 a França, i ara es troba en expansió del seu model de negoci a la resta de països d'Europa.