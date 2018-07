Lloret de Mar torna a venerar santa Cristina

Lloret de Mar es manté fidel a la tradició i ahir va tornar a viure una intensa jornada de Santa Cristina. Centenras de persones van acompanyar la processó, presidida pel bisbe, Francesc Pardo, des de la platja de Lloret fins al paratge de Santa Cristina, mentre que paral·lelament es duia a terme la regata de llaguts S'Amorra, Amorra en categoria masculina, que un any més va guanyar l'Obreria de Santa Cristina. Tot seguit va ser el torn de les noies, i en aquest cas van guanyar Pescadors. La processó, llavors, va pujar des de la plaça fins a l'ermita de Santa Cristina (on es podia veure una pancarta a favor de l'alliberament dels polítics independentistes), on es va celebrar la missa solemne, presidida també pel bisbe i amb l'acompanyament del cor Alba de Prima. En acabar, es van repartir un miler de racions del tradicional estofat.



Artur Mas, entre els assistents

A primera hora del matí, els Obrers de Santa Cristina van fer l'habitual passada pels carrers de la vila per anunciar la sortida de la processó. Tot seguit, la processó va sortir a les vuit del matí de l'església parroquial de Lloret per anar fins a Santa Cristina per mar. La comitiva estava presidida pel bisbe Pardo, tot i que també hi havia nombrosos polítics com l'alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, que estava acompanyat per l'expresident de la Generalitat Artur Mas -que va rebre nombroses salutacions des del públic-, el diputat del PDeCAT al Congrés Jordi Xuclà, el diputat socialista al Parlament Rafael Bruguera o el president del Consell Comarcal de la Selva, Salvador Balliu.

Mentre la processó avançava per mar, també se celebrava la regata de llaguts s'Amorra, amorra. En aquesta ocasió es va imposar clarament Santa Cristina, seguida de Pescadors i Es Vano. Un nombrós públic, format per lloretencs abillats amb mocadors blaus -el color d'aquest any- i turistes encuriosits, els esperava i animava des de la platja, enmig de forts aplaudiments. Després de la regata masculina va tenir lloc la femenina, i en aquest cas es van imposar Pescadors.

Després de les regates, la processó va pujar fins a l'ermita de Santa Cristina, on els Castellers de Vilafranca van fer un any més un pilar de quatre. A continuació es va celebrar la missa, la veneració de sa Relíquia i el cant dels goigs. Mentrestant, a fora es remenava ja l'estofat que habitualment se serveix als mariners i autoritats, del qual es van servir un miler de racions a la sortida de la celebració.