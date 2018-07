Las Dunas celebra la cinquantena arrelat a l'Empordà

En un entorn privilegiat, enmig de les vinyes de la DO Empordà, les platges i cales de la Costa Brava, i el patrimoni cultural d'Empúries, va néixer el 1968 el càmping Las Dunas. L'establiment, que deu el seu nom a l'emblemàtica platja de sorra fina amb dunes naturals al costat de la qual es va establir, apareix per primera vegada dins el cap de Josep Suñé, que aconsegueix tirar endavant la idea gràcies al suport del seu pare, Federic Suñé.

Enguany, el càmping fa 50 anys, i ho celebra amb els seus clients, que són els qui han impulsat l'empresa a assolir aquesta fita. «Per celebrar l'aniversari donem uns obsequis a cada client, depenent de l'antiguitat», explica Fede Suñé, actual director de Las Dunas i fill del seu fundador i propietari, Josep Suñé. A més, cada 15 dies l'establiment celebra una festa especial del 50 aniversari. «Durant tot el dia hi ha activitats i festa», explica Suñé, que afegeix també que s'editarà un llibre sobre el càmping, que es farà arribar als clients més antics durant el mes d'agost.

El Mas de la Devesa, situat dins les 6 hectàrees de terreny de cultiu que van convertir-se en càmping, va esdevenir el centre d'aquest indret a acollir la recepció i el primer bar-restaurant. A poc a poc, l'establiment va créixer fins a les seves 35 hectàrees actuals, va millorar les seves instal·lacions, i va crear nous serveis, però el Mas de la Devesa va seguir sent el centre. Actualment, encara acull un dels restaurants del càmping.

L'expansió d'aquest negoci familiar no va ser una tasca fàcil. Suñé recorda l'esforç que va suposar donar a conèixer l'indret. «Cada any, el meu pare es passava gairebé dos mesos i mig donant voltes per Europa per les principals fires de turisme», recorda. «Agafava el cotxe amb tots els fulletons i anava de fira en fira començant per Anglaterra i desfilant per Bèlgica, Holanda, Alemanya, i tornant per França», afegeix.



La modernització

Així, va començar l'any 1971 l'ampliació del càmping amb la construcció d'una recepció a l'entrada, un supermercat, un bar nou i una segona instal·lació sanitària. Durant els anys 80 va néixer l'estructura d'oci, amb la instal·lació d'una àmplia piscina, instal·lacions esportives que incorporaven pistes de tennis i minigolf, a més dels locals d'oci nocturn: el pub La Cova i la discoteca FATA. Durant els 90, l'indret va arribar als cinc sanitaris, i es van modernitzar les instal·lacions. Es va construir també una fleca, una botiga de records i premsa, la bugaderia i una botiga de roba. Es va renovar la discoteca FATA, es van ampliar les parcel·les fins a 100 m2 i es van adquirir lesprimeres mobilhomes, tot una novetat per a l'època.

Actualment el càmping arriba a un aforament de 5.000 persones en temporada alta, i compta amb tots els serveis necessaris per cobrir les necessitats dels campistes. Destaca la inauguració, l'any 2015, d'un parc aquàtic de 5.000 m2 dins el càmping, que compta amb una zona exclusiva per a nens i una altra per a tota la família. La piscina conté diversos elements spa amb dolls, bancs i gandules de bombolles a pressió i un tram on es genera un

corrent que simula el curs d'un petit riu artificial. A més, compta amb 5 tobogans, dos llargs, dos mitjans , i un ample apte per a tota la família.

«És com un poblet de serveis integrals», explica Suñé. Però encara que no calgui sortir del càmping per a res, el director apunta que «cada cop surt més la gent».



Les sortides

«Sempre fan visites, cada cop hi ha més interès a descobrir el territori», comenta Fede Suñé. Un dels mitjans de transport més utilitzats pels centreeuropeus durant les vacances és la bici, i el director de Las Dunas apunta que les excursions sobre dues rodes són molt freqüents. «Molts cops surten en bicicleta i visiten els pobles del voltant i altres platges». Per això, Las Dunas, juntament amb altres establiments de la zona, han adaptat carrils bici que comuniquen els càmpings amb Sant Pere Pescador, Sant Martí o les ruïnes d'Empúries. Alguns d'aquests camins comuniquen amb les vies verdes, per fer rutes més llargues.

Per altra banda, el càmping ofereix excursions a Barcelona i Figueres així com l'oportunitat de visitar el Museu Dalí, el cap de Creus, sortides en vaixell per veure la costa, cellers, als Aiguamolls de l'Empordà o saltar amb paracaigudes a Empuriabrava. «Abans també es visitaven els pobles, però es feia d'una forma més individual», explica Suñé , «ara poden fer-ho de forma individual, però també en grup i amb un guia».

Aposta de qualitat

El càmping Las Dunas té una taxa de repetició del 40% dels clients. «N´hi ha alguns que són 3a generació», comenta Suñé. Per ell, el secret de l´empresa és, d´una banda, el seu arrelament al territori i «la connexió amb el Mediterrani, l´Empordà i l´entorn». De l´altra, la seva aposta per la qualitat centrada en dues potes: les instal·lacions i els professionals. «Cada any fem enquestes als clients per estar atents a les noves necessitats». A més, s´aposta per incrementar la professionalitat dels 300 treballadors per mitjà de cursos de millora. Així ho corroboren els nombrosos premis que les associacions i clubs de càmping europeus atorguen a l´establiment. «Haver estat 50 anys arrelats al territori és la fita de l´empresa», conclou Suñé.