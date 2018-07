La rumba és senyora, els artistes no poden sortir amb texans

És la primera vegada que actua al Festival Portalblau, el coneixia?

N'havia sentit a parlar i la veritat és que és tot un plaer actuar-hi. A més ja vaig estar a l'Escala fa poc i em va agradar molt, s'hi respira molta tranquil·litat.

Amb quin tipus d'actuació es trobarà el públic, aquesta nit?

Els espectadors veuran una cosa que no s'havia pogut fer mai. La unió d'orquestra simfònica amb rumba catalana. Veurà un espectacle fet amb molt de carinyo. Et plantejo la situació: és com si un tio que canta rumba li demana la mà a una dona molt guapa –la simfònica– i es comprometen. D'aquesta unió en surt el projecte musical.

Com va néixer el repte d'unir rumba amb simfònica?

Abans que la meva mare morís, li vaig prometre que portaria la rumba al Liceu de Barcelona. Ja tenia aquest projecte al cap i vaig tardar deu anys en dur-lo a terme. Mai hauria pensat que ho aconseguiria però vaig complir la promesa.

I no només va actuar al Liceu sinó que aquesta història ha protagonitzat el documental Petitet (Rumba pa ti), dirigit per Carles Bosch, que es va estrenar el mes de juny. Com s'ha vist fent el salt a la gran pantalla?

No soc cap tipus de protagonista ni cap actor. Hi ha un factor molt important i és que relato la meva vida. No hi ha un guió i això és molt important.

Al documental explica que quan els gitanos diuen alguna cosa, la fan. Ha complert les expectatives?

I tant. Dit i fet. No fan falta tants papers ni contractes. Nosaltres (els gitanos) expliquem el tracte i si l'altra part hi està d'acord, ens donem la mà tal i com es feia antigament. A vegades els papers se'ls emporta el vent, però la parula és la paraula.

Quina ha sigut la clau de l'èxit?

L'èxit no hi és mai. Sempre has de ser tu mateix i fer el que sents, a poc a poc, sense voler córrer.

En tot aquest projecte, hi ha una dificultat afegida: la malaltia que pateix. En què consisteix?

Es tracta de miastènia gravis.

Els efectes produeixen una disminució de la força muscular i la dificultat en la visió, és per això que sempre porto ulleres de sol. Em provoca molt cansament. És una malaltia moderna i com que jo també soc modern, vull seguir la moda ( riu).

Parlem una mica de la rumba catalana. Des de la mort del gran Peret, ha quedat òrfena de referents?

Peret era el número u. Ara hi ha molts grups catalans que creuen que toquen rumba, però en realitat fan salsa. A la part de Catalunya Nord, sobretot a Perpinyà, sí que hi ha músics que toquen rumba, però a Barcelona s'ha perdut molt.

Creu que és un gènere que s'ha de reivindicar constantment?

Doncs sí, és la pura veritat. La rumba és senyora, els artistes no poden sortir amb texans i ensenyar els calçotets, han de presentar-se com Déu mana davant del públic i tocar rumba catalana de veritat, tal i com es feia abans.