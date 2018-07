El salt cap a l'animació diferenciada per gustos i grups d'edat

Durant els inicis, el càmping oferia una animació general, destinada a tothom. Aquest element ha evolucionat fins l'actualitat, en què es distingeix l'animació per grups d'edat i per gustos. L'oferta és molt més gran i es pot trobar des de tallers per als més petits, al Club Laladú, que duu el nom de la tortuga de l'Empordà que és mascota de Las Dunas des del 2006, fins a tornejos esportius clàssics, com el bàsquet, futbol o tenis, o activitats més innovadores com el fitnes o el ioga. Per a adolescents, també hi ha la discoteca FATA, situada just al costat del càmping.