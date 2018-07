El Bisbat gironí expedeix cada any 500 credencials per fer el Camí de Sant Jaume

L'estiu és el moment escollit per moltes persones per anar a fer el Camí de Sant Jaume, o com a mínim un tram. Des del Bisbat de Girona s'expedeixen cada any unes 500 credencials per a pelegrins que volen emprendre aquest recorregut. La credencial està adreçada a persones que fan el trajecte a peu, en bicicleta o a cavall, i serveix tant per acreditar que s'ha realitzat el recorregut com per poder allotjar-se en els albergs de pelegrins.

Aquest document el proporciona l'Oficina del Pelegrí de Santiago de Compostel·la i es pot aconseguir a través de la pàgina web www.oficinadelperegrino.com, així com també a través de les institucions autoritzades per la Catedral de Santiago, com ara parròquies, bisbats -en aquest cas, el Bisbat de Girona-, associacions d'amics del Camí (que també n'hi ha a Girona), albergs de pelegrins o confraries, entre altres.



Segells del recorregut

La credencial té dues finalitats pràctiques: l'accés als albergs de pelegrins i la sol·licitud de la «Compostela», document que certifica que s'ha dut a terme el pelegrinatge. A banda d'incloure informacions d'interès i el segell de la institució que l'expedita, a l'interior de la credencial també hi ha un espai destinat als albergs, parròquies, monestirs, ajuntaments i altres llocs autoritzats encarregats d'anar segellant la ruta del pelegrinatge. Finalment, al revers s'hi mostren una sèrie de mapes dels diferents Camins de Sant Jaume, així com una benedicció procedent del Codex Calixtinus, del segle XII, i una pregària del pelegrí.

Tots aquells que vulguin aconseguir la credencial a través del Bisbat poden dirigir-se a la llibreria diocesana de la Casa Carles. També es pot optar per fer algun tram del Camí de Sant Jaume que passa per les comarques gironines.