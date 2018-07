Blanes i l'Estartit viuen la festa de Santa Anna

Blanes i l'Estartit es van vestir ahir de gala per celebrar la diada de Santa Anna, la seva patrona. Els oficis solemnes, els gegants i capgrossos, la música i la dansa van ser els protagonistes.

A Blanes, la comitiva oficial, que per primera vegada estava encapçalada per Mario Ros com a alcalde, va anar des de la porta de l'ajuntament fins a l'església de Santa Maria amb la resta de regidors i regidores i representants de les forces de seguretat. La comitiva estava encapçalada pels músics de la Banda Musical de Blanes i mossèn Joan Batlle, així com pels balls dels dos gegants de la vila, en Gastó i na Caterina. Els portaven els membres de la Colla Gegantera de Blanes, que també feien onejar una bandera gegantina del municipi. Un cop a l'església, es va celebrar l'ofici solemne en honor a la patrona.

Després de la missa, la comitiva va desfer el camí que havia recoregut i es va dirigir al passeig de Dintre, davant l'edifici consistorial. Allà es va interpretar el tradicional Ball de Morratxes amb l'esbart Joaquim Ruyra, que va estar acompanyat per la música en directe de la Cobla Flama de Farners. Finalment, al vespre va haver-hi el darrer espectacle del Concurs Internacional de Focs d'Artifici, que va anar a càrrec de la Pirotècnia Parente d'Itàlia. El veredicte es farà públic avui en un acte al Teatre de Blanes.

D'altra banda, L'Estartit també va celebrar la festa major de Santa Anna. A les dotze del migdia es va celebrar la tradicional missa solemne i en acabar, a la plaça de l'Església, va tenir lloc una ballada de sardanes. A la tarda -de sis a nou-, a la plaça de la Llevantina, va haver-hi jocs tradicionals amb Fefe i Cia. D'altra banda, demà tindrà lloc la 41a Cantada d'Havaneres que promou la Penya Barcelonista.