El talent musical més jove s'exhibeix al Fringe

Una seixantena d'intèrprets d'alguns dels millors conservatoris de música passaran fins diumenge pels escenaris del Fringe del Festival de Torroella. La programació, organitzada per Joventuts Musicals de Torroella amb el suport de la Fundació Banc Sabadell, omplirà per cinquè any tant Torroella com l'Estartit del millor talent musical emergent amb estils que van des de la música clàssica al pop-rock passant pel jazz, el blues, la música contemporània, el folk i la música fusió.

El Trio Da Vinci de Google, presentat per l'Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid, va obrir ahir el Fringe a la Fundació Vila Casas amb un concert de música clàssica amb obres de Haydn, Turina i Martinu.

El Palau Solterra i la punta d'El Molinet, a l'Estartit, són enguany els dos escenaris del Fringe. La Fundació Vila Casas acollirà els concerts de música clàssica i contemporània, mentre que a l'escenari d'El Molinet hi haurà els de jazz, pop-rock i folk. La jornada d'avui estarà dedicada a concerts de jazz i diumenge 29, com a clausura del Fringe, es farà una programació de caràcter més festiu amb concerts de pop-rock i folk. Com en edicions anteriors, l'espai del Molinet a l'Estartit disposarà d'una oferta gastronòmica amb «food trucks».

Com a espai de promoció i amb la finalitat d'oferir visibilitat als grups emergents, que pretén ser un dels pilars essencials del Fringe, Joventuts Musicals de Catalunya seleccionarà una de les propostes del Fringe 2018 per ser inclosa en el circuit de concerts de la Xarxa de Mu?siques a Catalunya de la temporada 2019-2020.

Els músics que participen en el Fringe han estat seleccionats pels conservatoris, escoles de música i institucions que col·laboren amb la programació. Es tracta de de l'Escola Superior de Mu?sica de Catalunya, el Taller de Mu?sics, el Conservatori Superior del Liceu, l'Escuela Superior de Mu?sica Reina Sofi?a, el projecte social Cabal Musical, l'Instituto Nacional de la Juventud-INJUVE, el Conservatori Nacional Superior de Mu?sica i Dansa de Pari?s, la Guildhall School of Music and Drama de Londres i l'Hochschule fu?r Musik Freiburg.

A més del suport de la Fundació Banc de Sabadell, el Fringe compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Torroella?, l'EMD de l'Estartit, l'AIE Sociedad de Artistas Inte?rpretes o Ejecutantes de Espan?a, Jorquera Pianos, Escola Gris-Art de Fotografia, Fundació? Vila Casas, Illenc- Institut de la Llengua i la Cultura de les Illes Balears, Estrella Damm i Vichy Catala?n.