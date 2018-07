Tret de sortida al Festival de Begur

Els Amics de les Arts obriran avui el Festival de Música de Begur tot presentant el seu darrer disc, Un estrany poder. El concert tindrà lloc a dos quarts d'onze de la nit però abans ja hi haurà la tradicional baixada del castell, una cercavila que comença dalt del castell i finalitza a les Escoles Velles després de passar per diversos carrers del nucli antic. En aquesta edició, l'animació musical anirà a càrrec de la formació Moby Dixie, que oferirà el seu jazz tradicional a l'estil dixieland.

El festival, amb una desena d'espectacles a diferents espais del municipi, està organitzat per l'Ajuntament de Begur i produït per RGB. L'1 d'agost, Ju farà un concert gratuït a Esclanyà, i el dia 3, a les escoles velles, actuarà Myles Sanko. El 7 d'agost serà el torn esrà el torn de Duquende i Chicuelo al costat del mas d'en Pinc (on va viure Carmen Amaya), i el 10 d'agost Judit Neddermann presentarà el seu disc Nua a les Escoles Velles. The Penguins faran doblet el dia 11 a la plaça de Sa Tuna, mentre que el 14 d'agost President Xai portarà la festa a Sa Riera. Maria Arnal i Marcel Bagés tancaran el festival el 17 d'agost a les Escoles Velles.