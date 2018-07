Evitar «souvenirs» que contribueixen al tràfic d'espècies

A les botigues de souvenirs d'arreu del món es poden trobar joies i bisuteria fetes amb closca de tortuga, decoració elaborada amb ivori o fustes exòtiques i roba i complements de pell de felins. Però cal anar molt en compte, ja que en alguns casos es tracta d'espècies protegides i que la seva compra pot tenir un gran impacte en la biodeversitat, de manera que cal ser especialment curosos a l'hora de comprar-los. L'ONG WWF ha elaborat un catàleg amb les «Deu regles d'or» per evitar que els turistes es converteixin en còmplices del tràfic d'espècies.

Segons assenyalen des de l'organització, el tràfic d'espècies de fauna i flora és un negoci criminal similar al tràfic de drogues o armes, però molt menys perseguit i sancionat malgrat que mou fins a 20.000 milions d'euros anuals. Això, adverteixen, està portant a l'extinció de centenars d'espècies d'animals i plantes i és la segona causa de pèrdua de biodiversitat després de la destrucció de l'hàbitat.

En aquest sentit, des de WWF subratllen que existeixen grans màfies organitzades entorn a aquest negoci, però que la demanda dels consumidors contribueix a agreujar l'amenaça, ja que molts d'ells desconeixen la procedència dels souvenirs que compren durant les seves vacances i s'emporten productes comercialitzats il·legalment o que posen en risc les poblacions animals.

És per això que l'ONG ha elaborat aquest catàleg amb les regles que s'haurien de seguir a l'hora de comprar souvenirs a l'estranger. L'entitat recomana que, en general, s'eviti comprar productes d'origen animal o vegetal per contribuir al tràfic d'espècies protegides. Segons recorden, hi ha centenars de productes que poden estar fabricats amb parts d'animals o plantes protegides i que comercialitzar-les és un delicte, a banda de tenir un elevat cost per a la naturalesa. Per això, recomanen informar-se abans i, en cas de dubte, no comprar.