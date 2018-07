Vídeo: Aquest és el castell de focs que ha guanyat el concurs de Blanes

L'espectacle que va disparar la nit del passat dimarts 24 de juliol la pirotècnia Hermanos Ferrández de Múrcia va ser proclamat guanyador del 48è Concurs Internacional de Focs d'Artifici de la Costa Brava celebrat a Blanes del 21 al 26 de juliol de 2018 . La veterana empresa va aconseguir el primer premi per tercer any consecutiu.

El veredicte es va emetre ahir després de la votació que van efectuar els vuit membres de la Comissió Tècnica i els 45 del Jurat Popular. Hermanos Ferrández rebrà 6.000 euros pel primer premi, així com dos contractes més en perspectiva. D'una banda, per tornar a participar en el concurs de Blanes, i de l'altra per tancar la Festa Major de Lloret, el dia de Santa Cristina.

Aquest és el vídeo del castell de focs guanyador:



El segon premi va ser per a la pirotècnia italiana Pyroitaly, que va actuar la nit del diumenge 22 de juliol. El veredicte va tenir l'emoció afegida que les dues empreses classificades als primers llocs comptaven amb legions de defensors, ja que l'espectacularitat dels seus dissenys va convèncer gairebé amb igualtat de condicions a nivell popular.

Per segon any consecutiu, l'Ajuntament de Blanes va voler donar un punt afegit d'espectacle a l'acte del veredicte. Per això, ja al 2017 es va trencar el format de la Sala de Plens on s'havia fet fins llavors. L'acció es va traslladar de nou al teatre de Blanes, obert a la participació de tothom qui va voler conèixer en viu i en directe la classificació de les pirotècnies.

Després de la divulgació del veredicte, el moment culminant de la vetllada, en va arribar un altre de prou interessant. L'alcalde i president de la Comissió Tècnica, Mario Ros, va trucar des del teatre de Blanes el responsable de la pirotècnia guanyadora, qui es va mostrar molt content.

La novetat va ser la incorporació de dues actuacions. Una va ser la peça musical composada pel jove blanenc Luis Relucio titulada Records, interpretada al piano per ell mateix, i l'altra , una fusió d'un poema d'Alba Saskia, la música del Cant dels Ocells i la coreografia d'Alba Puigdomènech interpretada per ballarins de l'escola de Dansa Daina.