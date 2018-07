El Caetano Veloso més íntim i familiar omple el Festival de Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols

El músic brasiler Caetano Veloso ha omplert de bossa nova aquest dissabte el Festival de Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà). No ho ha fet sol, i és que a l'artista de 75 anys l'han acompanyat els seus tres fills, Moreno, Zeca i Tom, en el que ha estat un dels espectacles més intimistes i personals que s'han vist en la 56a edició del festival. Veloso ha arrencat amb 'Alegria Alegria' i 'O seu Amor', i ha enllaçat diverses peces clàssiques del seu repertori, que això sí ha combinat amb d'altres inèdites i que han arrencat forts aplaudiments per part dels 1.500 espectadors que s'han acostat a l'Espai Port a veure el músic. La presència de la saga Veloso ha agradat al públic, i és que les cançons han tingut un aire rejovenit, sense perdre l'essència d'un artista que ha tancat un concert de dues hores i gairebé 30 cançons amb 'Está escrito', acompanyat de llargs aplaudiments i amb el públic corejant-la.

Caetano Veloso té recorregut per a temps. Després de complir tres quarts de segle l'artista brasiler continua recorrent els escenaris de tot el planeta amb èxit de públic a cada concert. Aquest dissabte ha estat el torn per veure'l al Festival Porta Ferrada. Els 1.500 espectadors que no s'ho han volgut perdre han estat testimonis d'un Veloso enèrgic però intimista, en un espectacle que compta amb un dels al·licients que més il·lusió fa al propi artista: La seva família.

Zeca, Moreno i Tom Veloso han cantat al costat d'un dels referents de la bossa nova, en un espectacle que evidencia un bon recorregut de les cançons que han portat Caetano Veloso a ser reconegut com un artista cabdal en la revolució de la música brasilera.

Tots quatre han aparegut davant del públic que gairebé omplia les 1.500 localitats de l'Espai Port, formant un grup i una família. Zeca als teclats, Moreno a la guitarra acompanyant el seu pare i Tom al baix. Els Veloso han arrencat els primers aplaudiments just abans de tocar els primers acords d''Alegria Alegria'. D'allà fins al final del concert una bona sintonia entre el públic i Veloso, que ha repassat grans temes de la seva carrera com 'Ofertório', que dona nom al projecte que Caetano ha engegat amb els seus fills, i que ha servit per posar-se el públic a la butxaca.

Tot plegat farcit amb altres temes inèdits en què s'ha vist l'estreta relació entre la saga dels Veloso, compartint micròfon gairebé a parts iguals. En total prop de 30 cançons que han comptat amb punts electrònics i que s'han barrejat amb els clàssics de l'artista brasiler com 'A tua presença morena' o 'O leaozinho', la peça que Veloso cantava als qui ara comparteixen escenari amb ell, quan eren petits.

Caetano Veloso amb els seus tres fills | ACN

El concert s'ha tancat amb 'Deusa de Amor', una de les més esperades i 'Esta escrito'. Després diverses reverències de Veloso al públic que omplia l'Espai Port i que ha acabat ovacionant l'artista i els seus fills.



Gilberto Gil, un referent

Malgrat la diferència d'edat entre els quatre músics, un dels nexes entre tots ells –família a banda- ha estat el referent musical. Els Veloso han homenatjat la figura del seu compatriota a qui han lloat en diverses ocasions, i de fet, han tocat una peça composada a quatre mans per Caetano i Gilberto.



"Tornar a la joventut"

Entre els assistents molt bona sintonia i sobretot bona crítica. Els 1.500 espectadors que s'han aplegat a l'Espai Port de Sant Feliu de Guíxols han aplaudit l'actuació de Caetano Veloso i els seus fills. A la sortida la Núria Serra explicava que havia vingut perquè sempre ha escoltat cançons de Caetano

Veloso i que li havia servit per "retornar a la joventut".

En definitiva, un concert que ha servit per reivindicar Caetano Veloso i assegurar un llegat d'un artista que s'ha mostrat "orgullós" dels seus fills i el llegat que deixa.