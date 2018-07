La màgia arriba a Cap Roig amb el Mag Lari

La màgia –en el sentit més literal de la paraula– arribarà al festival de Cap Roig el proper 4 d'agost de la mà del Mag Lari, que portarà a Calella de Palafrugell el seu espectacle Dolce Vita. En un moment en què els mags tornen a estar de moda, Lari agraeix a Cap Roig que aposti per obrir el ventall d'arts escèniques i encara el repte de pujar a un escenari al qual fins ara només hi havia assistit com a espectador.

Dolce Vita parteix de la cançó de Ryan Paris i a partir d'aquí fa broma amb els tòpics italians. «L'espectacle serà el mateix de sempre, però el condicionarem perquè brilli especialment a Cap Roig», assenyala Lari, que sap que el públic gironí és especialment exigent: «A la resta de l'Estat, la gent et deixa un minut abans de decidir si li agrada o no. El públic català te'n deixa cinc, i el gironí... deu», assenyala, entre rialles.

Dolce Vita és un espectacle familiar, i és que Lari veu «un error» que algú pugui considerar que la màgia només és per a criatures: «Per sort, jo fa molts anys que m'hi dedico, i crec que el públic que em ve a veure ja sap que s'ho passarà bé amb criatures o sense», explica. En el seu cas, afegeix, no es dedica a fer un espectacle infantil i que els pares es distreguin, sinó que és molt conscient que hi ha adults a la platea. «Per als nens hi ha una part més visual i espectacular, mentre que amb els adults s'estableix un altre tipus de diàleg», assenyala.

El Mag Lari va celebrar l'any passat 25 anys de carrera. Què significa, això? «Bàsicament, que et fas gran i que és un bon moment per revisar el que has fet fins ara», explica. Tot i això, manté intactes les ganes de fer coses diferents, i per exemple enguany ha obert una escola de màgia. I és que, malgrat el mandat bàsic dels mags de no explicar mai el truc a ningú, aquesta regla es trenca, òbviament, amb els aprenents: «Els mags no expliquem res als profans, però algú que vol aprendre ja és un petit mag. El que li recomanaria és, sobretot, que no vulgui córrer, ja que molts cops t'enlluernes per algú i tens molta pressa; però a la vida s'ha d'anar a poc a poc», considera. En el seu cas, reconeix que ja no sent nervis abans d'una actuació, però sí el cuquet necessari per estar en tensió i que tot surti bé.

I és que, des de fa uns anys, els mags tornen a estar especialment de moda. Per al Mag Lari, és qüestió d'onades. «Hi ha hagut una sèrie d'embranzides: per exemple, quan va sortir David Copperfield va haver-hi un boom, amb Harry Potter un altre... i ara també és un bon moment», assenyala. En aquest sentit, una possible explicació que li troba és el fet que abans els mags actuaven bàsicament en festes privades i ara en canvi és habitual veure'ls en teatres, fet que els dona un plus de glamour i visibilitat.

Entre els seus plans més immediats hi ha continuar amb la gira 25 il·lusions, que commemora el seu quart de segle sobre l'escenari. També farà temporada estable al teatre de La Latina (Madrid) i TVE acaba d'estrenar la segona temporada del programa Pura magia, del qual és presentador.