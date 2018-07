«La vida és la meva inspiració, la meva musa»

Jarabe de Palo va començar a «donar canya» fa 20 anys, tocant la fama de puntetes amb la mítica Flaca. Des d´un inici, el grup de llengua castellana a cavall del rock i el pop va anar escalant fins a convertir-se en un referent sense fronteres. Després d´una llarga trajectòria arreu del món, a partir del proper desembre el conjunt es prendrà un respir momentani sense que sigui un adeu final.

El grup porta un gran bagatge a l´esquena i els espera encara una gira on prometen continuar esprement tota l´energia que els caracteritza. Pau Donés, el seu cantant i compositor, és un apassionat de la música des que va arribar al món. Les seves cançons són reflexos de la vida mateixa, farcides d´històries quotidianes, anècdotes i desitjos que esdevenen el motor que el fa gaudir i valorar el dia a dia.

Quan va començar l´aventura en el món de la música?

Jo crec que vaig néixer músic, vaig néixer amb aquesta vocació. De petit era hiperactiu i dislèxic i la meva mare va adonar-se que em calmava moltíssim quan em posava música. La música ha sigut la meva gran passió tota la vida, el meu gran hobby i finalment la meva professió.

En quins referents s´ha emmirallat?

De referents musicals en tinc molts. Però més que grups, diria que m´he reflectit en cançons i també en alguns artistes com ara Antonio Vega o Bob Marley. En termes generals, però, són les cançons les que m´han motivat i servit de referent. Destacaria Una décima de segundo o La chica de ayer d´Antonio Vega, Heroes de David Bowe o Walking on the wild side de Lou Reed.

Quin és el secret per compaginar la seva feina amb la vida familiar?

No ho sé, jo no l´he trobat. La vida d´un músic és totalment desordenada. La vida familiar l´has d'organitzar com pots, però realment no té res a veure amb el model estàndard, sobretot perquè viatgem molt i estem sempre lluny dels éssers estimats. Ens podríem assimilar als mariners o camioners que sempre estem per aquí i per allà.

Què l´inspira?

La vida és la meva font d'inspiració. Em llevo al matí i dic, «hòstia, la vida és una i ara» i començo el dia. Qualsevol cosa em pot fer venir al cap una melodia o la lletra d'una cançó, la vida és la meva musa.

Moments clímax de la seva carrera professional?

Del principi de tot destaco el Doctor Music Festival, que va arribar en un moment en què a Espanya no es feien festivals. Vam arribar quan estaven tocant Race Against the Machine, plovent, pensant que l'endemà tocàvem nosaltres a la carpa. Allò va ser genial. També em ve al cap la primera vegada que vam tocar a Central Park, al Blue Note de Tòquio i la col·laboració amb Pavarotti i Cèlia Cruz. En definitiva, recordo molts grans moments.

Quins projectes nous està coent a partir d´ara?

Al mes de setembre presentarem un llibre nou titulat 100 letras, compost per les 100 cançons que hem gravat i que conformen la nostra vida Jarabe. Al mateix mes tenim previst publicar un nou disc, Jarabe filharmónico, que hem gravat amb l'Orquestra Filharmònica de Costa Rica, integrat per versions interpretades amb la meva veu i orquestra. És un dels projectes més seriosos i potents que hem fet mai.

Quina serà la seva propera activitat sobre l´escenari?

Tenim molts concerts a l´estiu i d´octubre a desembre comencem una gira anomenada «Jarabe 20 años» per recordar els nostres 20 anys. Quan acabi tot això, l´1 de gener paro i el meu desig és saber-ho fer i no perdre´m l´adolescència de la meva filla, ja que no m´ho perdonaria

Parar és el seu desig?

Fa molts anys que experimento un desordre increïble a la meva vida i vull tornar a gaudir de certes coses que tenia abans de ser músic professional. És un «adiós pero hasta luego», no me´n vaig per sempre.

Una cançó?

Humo, una cançó d'amor a la vida escrita en un moment en què em pensava que la vida se m´escapava.

Quin perfil d´audiència estima i segueix a Jarabe?

En general és gent que és capaç d'emocionar-se escoltant una cançó, ja sigui per la música, la lletra o per les dues coses. I aquí entra tot tipus de gent sense distincions: gent gran, nens, mestresses de casa, metges, gais, joves, estudiants, etc. És gent que escolta i connecta amb les nostres cançons.

En quin moment es troba Jarabe ara?

Crec que es troba en un molt bon moment. Em remeto a algunes dades: l´any passat vam treure un disc que va entrar en el número tres de les llistes de vendes, el llibre 50 palos va ser el llibre més venut en castellà de gènere no-ficció amb cinc edicions, el 2017 vam fer 122 concerts i enguany en farem 90. Ens està anant molt bé i potser d´aquí a uns mesos serà un bon moment per parar una mica.