Caetano Veloso comparteix una nit en família

Calidesa, proximitat i una sensació de familiaritat que salta de l´escenari per fer-te sentir com a casa. Com en una sobretaula llarga, Caetano Veloso i els seus tres fills, Moreno, Zeca i Tom, van rebre els espectadors del festival de la Porta Ferrada asseguts i amb ganes d´explicar batalletes familiars. Unes anècdotes, és clar, que la nissaga brasilera ha tenyit de música, serenor i elegància.

L´escenari de l´Espai Port de Sant Feliu lluïa simple, sols un fons que canviava de color suaument i unes cadires que l´emblema del tropicalisme i els seus fills s´anaven intercanviant.

Com s´intercanviaven sons, en un repertori de prop de trenta cançons en què es van sentir clàssics de Veloso, com l´Alegria alegria que va encetar el recital o Genipapo absoluto, i temes signats pels seus descendents, junts o per separat, com Un so lugar, que va escriure Tom i va musicar Moreno, o Todo homen de Zeca, el novell.

El pare va ser el mestre de cerimònies que va guiar el públic per l´àlbum musical de records familiars, com Boas vindas, feta pel naixement de Zeca; Ofertório, que va escriure Caetano per al 90è aniversari de l´àvia dels nois; o Ela e eu, dedicada a la mare de Moreno, i Não me arrependo, a la de Zeca i Tom.

Força estranha i How beautiful could a being be?, que Moreno va regalar a Caetano, van sonar al final, deixant per als bisos Noche de ronda, d´Agustín Lara i Deusa do amor, a més d´una samba carioca.

Quan la deliciosa reunió familiar semblava acabar, van obsequiar el públic amb A luz de tieta –corejada per una platea on es veien banderes brasileres–, tancant una vetllada que feia venir ganes que els Veloso t´adoptin uns dies en una casa com l´escenari de Sant Feliu, aixoplugada pels pins i amb vistes a la badia.