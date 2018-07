L'esclatant retorn del gran Plácido Domingo

El tenor madrileny Plácido Domingo no actuava al Festival Castell de Peralada des del 2011, i ahir hi va tornar per la porta gran, amb una excepcional interpretació de l´òpera Thaïs, de Jules Massenet, en la qual va compartir protagonisme amb la soprano albanesa Ermonela Jaho, que l´any passat ja havia enamorat el públic de Peralada amb la seva brillant actuació a Madame Butterfly. Domingo i Jaho van entusiasmar els assistents a la funció d´ahir a la nit, que els van premiar amb una llarga i intensa ovació, com ja havia passat dijous passat a Madrid, quan van estrenar-la al Teatro Real.

Thaïs explica una història de redempció i amor entre una cortesana egípcia i un monjo ermità, i barreja sensualitat i ascetisme, erotisme i santedat; la versió concert d´aquesta òpera que ahir es va representar a Peralada compta amb el cor i l´orquestra del Teatro Real de Madrid, amb la direcció de Patrick Fournillier, i amb unes veus d´altíssim nivell: Michele Angelici, Jean Teitgen, Elena Copons, Lidia Vinyes Curtis, Marifé Nogales, i Sara Blanch.