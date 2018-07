Castell-Platja d'Aro ha estrenat una nova proposta per a totes les edats: la gimcana On és en Xalarí?. Amb l'ajuda d'un plànol que es lliura a l'Oficina de Turisme i en els establiments col·laboradors, on hi ha descrites en quatre idiomes unes pistes a través de les quals cal buscar una dotzena de plaques amb la imatge d'en Xalarí, situades en diversos espais emblemàtics.