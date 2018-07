Concert a la carta

The professor, Astronaut o The Blower's daughter; no en va faltar ni una i totes van sonar a petició dels espectadors que diumenge al vespre omplien el pati de butaques del festival de Cap Roig. «Què us heu pensat, que això és un restaurant, que podeu demanar el que vulgueu? The professor al punt, tirant a cru o amb un extra de francès al final?», va bromejar l'irlandès Damien Rice amb el públic que li anava reclamant un tema rere l'altre.

El cantautor va fer parada a Calella amb l'antic veler de fusta que el du de concert en concert en aquesta gira per oferir una actuació de dues hores i mitja marcades pel domini de la veu, i el contrast entre la seva simpatia i la pàtina melancòlica de les seves cançons.

«Venir a un concert meu és com fer teràpia. Surts pensant que la teva vida és trista, però la meva més», va fer broma a Cap Roig, en un concert que havia començat amb uns focs artificials i amb els espectadors fent-li els cors de Trusty and true.

Acompanyat només amb una guitarra acústica o un piano, va interpretar temes com Delicate, Elephant o 9 crimes, fins que un «fucking mosquito» el va atabalar.

Rice va bromejar sobre el mareig que l'acompanya a terra ferma des que es desplaça per mar, per una gira en què no té un repertori preestablert, sinó que el modula al gust del consumidor.



Interactuant amb el públic

Amb moltes ganes d'interactuar amb el públic, el músic va fer pujar dues noies a l'escenari. La primera, Marta, una amiga seva amb qui va cantar Volcano xiuxiuejant-li la lletra a l'orella.

La segona, una espectadora amb qui va representar l'escena en un bar irlandès que va donar peu a Cheers Darling.

També hi va haver moments de recolliment, com quan va interpretar amb els micròfons desactivats i a les fosques Cannonball.

Els bisos també van ser escollits per la platea, que els va sentir dreta i expectant. Van ser Amie i Skimo, que va acabar amb el cantant arrupit a l'escenari en una demostració intensa de fil·ligranes vocals.