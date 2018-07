La contralt Delphine Galou inaugura el Festival de Torroella de Montgrí

L'Església va prohibir a finals del segle XVII a Itàlia representar òperes als teatres. Aquest fet va provocar que els compositors aboquessin en la música sacra cantada tota l'òpera que no podien portar als teatres, posant així en evidència la profunda relació entre música sacra i profana. Aquest és el propòsit darrere el programa del recital amb el qual la contralt francesa Delphine Galou inaugura dimecres 1 d'agost la 38a edició del Festival de Torroella de Montgrí, acompanyada per la prestigiosa Accademia Bizantina, dirigida per Ottavio Dantone. El concert presenta el recital que, sota el títol Agitata han enregistrat conjuntament els artistes.

El festival de Torroella de Montgrí presenta en la seva 38a edició un total de 14 concerts fins al 19 d'agost, on el fil conductor seran els compositors que van buscar en la música folklòrica la seva font d'inspiració. Els concerts se celebraran en espais emblemàtics de Torroella de Montgrí, com el Palau Solterra, seu de la fundació Vila Cases, o el Palau lo Mirador, residència al segle XIII dels comtes de Barcelona.

La primera setmana del Festival també inclourà els concerts dels violinistes especialitzats en música barroca Lina Tur i Enrico Onofri, el primer dels concerts monogràfics dedicats a Johann Sebastian Bach, pel conjunt escocès Dunedin Consort, i el concert familiar Big Bang Beethoven. A més, s'estrenarà a Catalunya el documental 4,que segueix el dia a dia del quartet de corda Ebène.