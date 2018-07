«Les segones o terceres vegades també poden tenir encant»

Exitosos tot i la seva joventut, el quartet format per Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Martín Vargas i Simón Vargas s'han coronat com una de les bandes més importants a Espanya i l'Amèrica Llatina. El secret de Morat passa per unes lletres sinceres, però també per les seves col·laboracions amb artistes com Juanes, Paulina Rubio o Cali y el Dandee.

Les seves cançons parlen sobretot sobre l'amor. Han passat per les experiències que canten?

Sí. Hem passat per algunes d'elles. Crec que, en la majoria, es tractava de les primeres vegades. Crec que la clau és precisament això, que fem cançons sobre coses que ens han passat i coses que volem que ens passin.

Creu que les primeres vegades són millors?

Les primeres vegades tenen, sens subte alguna cosa especial, però segurament les segones o terceres vegades poden tenir també el seu encant.

Què és el que fa especial els seus directes?

Hi té molt a veure el format, ja que som una banda de quatre. La part inicial és molt potent i desprèn molta alegria, així que comencem a tocar d'una forma molt característica. A més, els cors els cantem entre els quatre, i es noten els nostres trets, fet que ho fa especial.

L'any passat van treure un single, Cuando nadie ve. Podrem gaudir-lo a Cap Roig?

Sens dubte. Ens agradarà molt tocar-lo en la nostra visita a Cap Roig. Normalment barregem les cançons del primer disc amb les noves que anem treient.

Són encara molt joves, però ja han tocat en grans escenaris. Quines ambicions queden a aquest grup a dia d'avui?

Jo crec que les nostres ambicions són fer la nostra música. Seguir endavant i no parar de fer música. Mirar enrere i inspirar-nos per seguir fent discos. Som fans de molts estils, de tota la música, i ens agrada composar. Volem que la gent segueixi gaudint dels nostres concerts.

Vostè va entrar al grup quan va marxar Alejandro. Com ha estat el seu procés d'adaptació a la banda?

Ha anat tot bé. Al grup ja hi havia el meu germà i ens coneixíem tots. Toquem tots junts des de fa molt temps, també amb l'Alejandro. La meva relació amb el grup era bona, així que la meva incorporació va ser molt natural i se'm va fer molt fàcil tocar.

Quin paper han tingut els col·laboradors com Paulina Rubio, Juanes o Cali y el Dandee en el seu èxit?

Ens van donar una oportunitat molt important per a donar-nos a conèixer. Per a nosaltres ha estat molt important trobar referents, i ens agrada molt la seva feina, el seu estil i, sobretot, poder treballar amb ells.