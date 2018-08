Albert Guinovart: «M'agrada sortir de la meva zona de confort»

El compositor i pianista Albert Guinovart és un dels músics més polivalents de la seva generació, ja que navega entre gèneres que van des del musical a l'òpera, la música per a sèries o les bandes sonores de films. Potser per això afirma que, en l'aspecte musical, li agrada molt sortir de la seva zona de confort.

Guinovart, molt reconegut per musicals com Mar i cel, Flor de nit o La vampiressa del Raval, entre d'altres, presentarà el seu últim disc, Nocturn, aquesta nit al festival de Sant Pere de Rodes, en un concert on enllaçarà les seves pròpies composicions amb peces de Chopin. Segons explica, Nocturn són «dotze peces compostes en els últims deu anys per a piano» i que «beu molt dels nocturns de Chopin» i de la idea dels universos onírics i noctàmbuls.

«En el disc anterior vaig incloure un parell de valsos poètics per a piano propis i van tenir una gran acceptació del públic i la crítica, així que vam decidir que en aquest disc hi hauria moltes més peces així», assenyala l'artista.

Guinovart, que ha estat compositor convidat al Palau de la Música aquesta temporada, parla d'aquest espai amb un afecte especial, ja que per a ell és «la casa» on va «despertar musicalment», i valora la seva estada com «un regal amb el qual ni havia somiat», ja que li ha donat la possibilitat de presentar un ventall musical molt ampli.

Entre d'altres peces, Guinovart ha compost durant el seu temps al Palau un rèquiem, una peça que atrapa de sorpresa donat el seu caràcter positiu i rialler, i que li ha exigit molt de temps de reflexió i estudi, que s'ha traduït en una composició «molt pura, sense artificis», molt centrada en el missatge. En aquest sentit, comenta entre rialles que sembla que s'està especialitzant en música religiosa quan en realitat ell no es considera religiós, però afirma que el llatí li agrada perquè és «molt mal·leable» i li atorga llibertat.

La composició, en general, resulta per a Guinovart fascinant i absorbent al mateix temps, cosa que a vegades fa difícil compatibilitzar-la amb la interpretació, però pensa que els compositors que «mai trepitgen l'escenari» corren el perill que «el públic no connecti massa amb la seva música».