Dolors Bassa rebrà la Medalla del Montgrí

Torroella de Montgrí ja ha iniciat el compte enrere per la Festa Major de Sant Genís, que enguany estarà marcada per l'homenatge a l'exregidora i exconsellera empresonada Dolors Bassa, a qui es concedirà la Medalla del Montgrí. A més, es reforçarà la programació de barraques i les activitats infantils.

Com és habitual, el gruix d'actes es desenvoluparà del 24 d'agost, vigília de Sant Genís, fins al 28 d'agost. Tot i això, els actes festius ja s'hauran iniciat uns dies abans amb la celebració d'activitats com la presentació del Llibre de la Festa Major (11 d'agost), el Torneig de Tennis Taula (que ja comença el 17 i 18 d'agost), el Correfoc (18 d'agost) i el Correfoc dels Petits (19 d'agost). A més, també es presentarà el concurs Torroella Quiz, un trivial de cultura popular torroellenca (23 d'agost), com una de les novetats d'enguany.



Medalla del Montgrí reivindicativa per a Dolors Bassa

Per als torroellencs, un dels actes més genuïns i solemnes de Sant Genís és el lliurament de les Medalles del Montgrí, instituïdes des de 1986. Segons ha anunciat l'Ajuntament, enguany la Medalla es convertirà en "un símbol de reafirmació local i de reivindicació nacional", personalitzat en la figura de l'exregidora i exconsellera torroellenca empresonada Dolors Bassa. L'acte se celebrarà el 24 d'agost, vigília de Sant Genís (19.30 h, Espai Ter) i comptarà amb la presència del president del Parlament, Roger Torrent.

El consistori ha volgut reconèixer la trajectòria política, professional i personal de Bassa, i denunciar, a més, "l'excepcionalitat i la greu repressió política que viu Catalunya". Atesa la significació que se li vol donar al lliurament, aquest serà el primer cop que es concedirà una sola medalla i no tres, com es ve fent habitualment des que es va instituir aquest guardó.



Una picada d´ullet i un somriure

El cartell anunciador de la festa d´enguany és una de les propostes finalistes del concurs que va organitzar l´Ajuntament fa dos anys per escollir la imatge identificativa de Sant Genís. És obra de la dissenyadora gràfica Betty Llensa, de l'estudi 3denou i presenta, al centre de la composició, una picada d'ullet i un somriure que volen simbolitzar l'alegria de l'arribada de la festa major. Aquesta "mirada", que vol transmetre alegria i complicitat, està envoltada de símbols de colors vius referents a la festa major: al món territorial (la torre), al món musical (trompeta), al correfoc (forquilla), les caretes (arts escèniques), els tambors (els grallers del Montgrí), les rodones (confeti), espirals (serpentines)...



Sopar Popular i Pregó

Com és tradició, al vespre, en acabar l'acte de lliurament de la Medalla, es farà el Sopar Popular, als Jardins John Lennon (21.30 h), organitzat pel Rugby Club Senglar i amenitzat amb l´actuació del grup Tres de Ronda. El tradicional cremat el servirà la Penya Barcelonista Montgrí i Comarca. En aquest edició, el pregó anirà a càrrec de la companyia local Zam Teatre, que donaran la benvinguda a la festa major amb molt d´art i color.



Més Barraques i activitats infantils

En l'aspecte estrictament festiu, en aquesta ocasió l'Ajuntament ha treballat per convertir les Barraques "en un dels epicentres festius i generacionals de la festa". Per això, s'han programat actuacions de grups com Fundación Tony Manero, Gertrudis, Mazoni i Germà Negre. També hi actuaran els Cantaires del Montgrí i Orquestra Mitjanit, buscant la transversalitat de l'espai. Així mateix, es vol ampliar el ventall de públics programant un concert per als més petits, sota el concepte Barraques Xics, amb Reggae per a Xics (26 d'agost, 19.30 h).

També s'ha reforçat la programació infantil, de manera que cada dia hi haurà alguna activitat per als més petits i les seves famílies. Destaquen l'activitat de vestir els gegants, amb berenar inclòs (24 d'agost, 17 h, pati de Can Quintana), el Reggae per Xics (26 d'agost, 19.30 h, Barrakes), l'activitat solidària amb els pallassos de Xarop Clown "Aquest és el meu cor" (27 d'agost, 18 h, Auditori de Can Quintana), que organitza Racó de Rialles (és una activitat gratuïta amb inscripció prèvia racoderialles@gmail.com) o l'espectacle d'animació amb Albert Such i les seves cançons per fer cantar i ballar a petits i grans (28 d'agost, 18.30 h, pati de Can Quintana), organitzat per Indiketes del Montgrí.