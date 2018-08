Flamencs i unicorns, la «plaga» d'aquest estiu a la Costa Brava

Ni meduses ni mosquits tigre. L'autèntica «plaga» d'aquest estiu són els inflables gegants en forma d'unicorns i flamencs que de de fa un parell de temporades envaeixen les platges i piscines de la Costa Brava. Els matalassos de dos colors -un per cada clara- o els simpàtics cocodrils que proliferaven anys enrere han donat pas a propostes més sofisticades i que, tot sigui dit, llueixen més a les xarxes socials.

I és que, a banda de l'aigua, és a Instagram on més han triomfat aquestes bestioles. L'any 2015, una fotografia penjada per la cantant Taylor Swift al seu compte d'Instagram, on se la veia amb el seu llavors xicot Calvin Harris a sobre d'un cigne inflable, va provocar una autèntica eufòria per aquest tipus d'inflables. L'any següent, Rihanna també va presumir de cigne a les xarxes socials i ben aviat la moda va passar dels cignes als flamencs, que al ser més vistosos aconsegueixen cridar més l'atenció. Altres famoses com Alessandra Ambrossio, Sofía Vergara, Kendall, Dulceida, Paula Echevarría o Chiara Ferragni tampoc van dubtar en apuntar-se a la moda i compartir les seves imatges a la xarxa. En aquests moments, l'etiqueta #flamingo («flamenc» en anglès) té més de tres milions de fotografies a Instagram, moltes de les quals són de gent somrient a la càmera -o millor encara, fent un posat d'interessant- des d'un d'aquests simpàtics flamencs.

Però així com els flamencs ja fa un parell d'anys que corren, l'última moda d'aquest estiu són els unicorns. Paris Hilton ha estat una de les primeres famoses en fotografiar-s'hi i els jugadors de la selecció anglesa de futbol van improvisar una carrera a sobre d'aquestes unicorns durant el Mundial de Moscú, fet que va desfermar una autèntica febre al seu país d'origen. Tanta, que les autoritats britàniques van haver de fer una seriosa advertència als consumidors del seu país: els unicorns estan pensats per a les piscines, de manera que no es poden utilitzar al mar, ja que les condicions de la marea, el vent i qualsevol canvi meteorològic els poden allunyar de les zones de bany segures, segons va recollir el diari ABC. L'alerta va arribar després que en un sol dia els guardacostes haguessin de rescatar, en poques hores, fins a quinze persones que van entrar al mar amb aquests inflables i que van ser incapaces de tornar a la costa pels seus propis mitjans.

A la Costa Brava, on les aigües són molt més tranquil·les, els unicorns s'han fet els amos i senyors de les platges -amb el permís dels flamencs, és clar-. De tot manera, tots plegats tenen clar que el seu mandat pot ser efímer, i que hi ha nous models que estan esperant per convertir-se en els «reis de l'estiu», qui sap si l'any que ve. De moment, els inflables en forma de pizza o d'illa deserta són alguns dels que tenen més números.