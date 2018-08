Jorge Drexler obrirà els Concerts al Fòrum d'Empúries

El jaciment arqueològic d'Empúries -més de moda que mai aquest estiu després del multitudinari casament del germà d'Elon Musk- es prepara per acollir, a partir d'aquest divendres, la cinquena edició dels Concerts al Fòrum Romà. Es tracta d'una proposta que combina la música amb el descobriment -o el re-descobriment, en moltes ocasions- de l'escenari històric on tenen lloc els concerts. En aquesta ocasió, el cap de cartell serà Jorge Drexler, que aquest divendres presenarà les cançons del seu darrer disc, Salvavidas de hielo, publicat l'any 2017.

Els Concerts del Fòrum Romà, organitzats pel Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries, la Generalitat i TEMproductions, prenen el relleu al festival Portalblau, que es va acabar diumenge, i es consideren una proposta consolidada en l'atapeït mapa de festivals d'estiu a les comarques gironines. En aquesta ocasió els concerts es distribuïran en dos caps de setmana -aquest i el següent- i en tots els casos hi haurà dues actuacions, majoritàriament d'artistes catalans. Aquest divendres serà el torn de Drexler i Judit Neddermann, que presentarà el seu tercer treball discogràfic en solitari, Nua. De moment, l'organització assenyala que ja hi ha venut un 80% de l'aforament.

Dissabte dia 4 serà el torn de Ramon Mirabet, que presentarà els temes del seu tercer disc, i The Excitements, que obriran la nit tot repassant Breaking The Rule. La música tornarà el dissabte 11 d'agost amb les actuacions de Joan Dausà, que presentarà Ara som gegants, i Paula Valls, que prèviament presentarà I am, el seu primer treball de llarga durada.

Superar els 4.000 espectadors

Els organitzadors es mostren satisfets amb la venda d'entrades i confien superar els 4.000 espectadors. Fins ara, en el conjunt de les quatre edicions prèvies hi han assistit unes 14.000 persones.

Els concerts són de petit format per les característiques de l'escenari, ja que es tracta d'un jaciment arqueològic on la música ha de conviure amb l'arqueologia. A banda de la música, l'espai també disposa de bar i food-trucks perquè el públic pugui anar-hi una estona abans i gaudir de l'entorn. De fet, moltes persones que hi acudeixen es mostren sorpreses pel jaciment arqueològic o recorden haver-hi estat temps enrere. Per tant, és una bona manera per a redescobrir aquest espai.