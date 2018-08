Una alternativa per a després de la platja a Santa Cristina

L´hípica de Santa Cristina d´Aro s´ha convertit per segon estiu en un mercat d´oci, creació i gastronomia amb l´objectiu de ser un punt de trobada únic a la Costa Brava, destinat a un públic ampli i divers.

Des de la carretera que va direcció a Santa Cristina d´Aro es pot observar una gran carpa de llumetes que crida l´atenció. Es tracta de l´emblema de la Santa Market, dissenyat per Jaume Ser­ra, arquitecte eivissenc de les discoteques Pacha. I és que l´estil de la Santa, inspirat en els mercats d´Eivissa amb aires tailandesos, cuida la decoració al detall. No hi ha espais definits, el recinte està pensat per ser descobert i perdre-s´hi.

Passejar pels diversos racons amb encant de la Santa Market és gaudir de tota una experiència per a tots els sentits. Artistes i expositors ofereixen un gran ventall de productes elaborats artesanalment. Un des objectius de la Santa és posar en valor els productes locals, lluny de les grans marques comercials. Aquesta filosofia també es veu reflectida en l´oferta gastronòmica. Propostes de cuina d´autor es camuflen en més de 30 caravanes i food corners descoberts, per tal que el públic pugui observar el procés d´elaboració d´allò que menja. Un dels secrets que fan de la Santa un espai d´oci amb segell propi i que s´allunya del concepte clàssic de market és la variada oferta d´oci. Per això s´han programat diàriament actuacions musicals, tallers i activitats d´animació. Aquest any, concretament, es vol apostar pel públic infantil. És per això que els diumenges es fan actuacions musicals adaptades per als més petits i diàriament s´organitzen tallers infantils, passejades amb poni, espectacles de màgia i jocs de realitat virtual.

El públic sol ser d´àmbit local. «Vam descobrir la Santa l´any passat i esperem que es faci cada any. Hi ha una gran varietat de coses per fer i l´estil ens recorda a Eivissa», comenta una parella de Sant Feliu de Guíxols. «És la primera vegada que venim a la Santa i ens ha encantat la decoració. Estiuegem a Platja d´Aro i segurament hi tornarem», afegeix una família de Barcelona. Un dels punts clau de la Santa és la rotació d´expositors tot i que n´hi ha de fixos. Aquesta varietat i el fet que l´entrada sigui gratuïta propicia que els visitants repeteixin l´experiència i que el recinte es converteixi en un punt de trobada freqüentat durant l´estiu.