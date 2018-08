«La calor d'aquí és més humida que la de Sevilla»

En Francisco és un bon coneixedor de Blanes, Lloret i les seves rodalies. Hi va treballar durant 30 anys i ara, ja jubilat, torna cada any per vacances.



Què l'ha portat a passar les vacances a la Costa Brava?

Vaig estar treballant 30 anys a l'hotel Santa Marta de Lloret, on m'encarregava del manteniment de les instal·lacions. Em vaig jubilar fa sis anys, però des de llavors m'agrada tornar cada estiu. La meva filla viu a Blanes i la venim a visitar.

Quant de temps es queden?

Depèn de l'any, però generalment un o dos mesos.

Quins plans tenen?

Tenim ja una mica la rutina de cada dia: anem a la platja, ens banyem, passegem, a vegades anem a visitar Lloret...

Estan més frescos que a Sevilla?

No et pensis! Allà potser les temperatures són més altes, però la calor d'aquí és més humida, se t'enganxa per tot el cos.

Ha vist canviar molt la Costa Brava?

I tant! Vaig arribar fa 50 anys, primer per treballar pels voltants de Mataró i després cap aquí. Vaig conèixer la meva dona quan ella treballava al xiringuito de la platja de Santa Cristina i vaig entrar a treballar a l'hotel. Des de llavors, Lloret ha canviat molt.

Cap a millor o cap a pitjor?

Diria que cap a pitjor. El turisme no ha canviat, continua essent el mateix, i per molta policia que posin hi continua havent joves bebent al carrer. Lloret no canviarà si no canvia el tipus de turisme que hi arriba. Però bé, això no ens pertoca a nosaltres arreglar-ho, han de ser els polítics!