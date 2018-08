Concert inaugural amb l'Acadèmia Bizantina

L'Acadèmia Bizantina va donar ahir el tret de sortida a la 38a edició del Festival de Música de Torroella de Montgrí, que s'allargarà fins al 19 d'agost. El refugi que l'òpera va trobar en la música sacra a Itàlia amb motiu de la seva prohibició per part de l'Església a final del segle XVII va ser la font d'inspiració de l'espectacle inaugural, en què la contralt francesa Delphine Galou va presentar l'obra Agitata, el primer recital que ha gravat i on mostra tota aquella situació i càrrega d'emocions reflectida en peces musicals del barroc italià.

En aquesta edició, el festival se centrarà en els compositors que van buscar la seva font d'inspiració en la música folklòrica. La segona actuació prevista, que tindrà lloc aquest vespre, és la de l'eivissenca Lina Tur i l'italià Enrico Onofri, que interpretaran la integral dels duos per a dos violins de Béla Bartók en el marc del cicle Singulars Torroella, que inclou tres propostes que destaquen per la particularitat del programa o dels seus intèrprets.

La setmana inaugural del festival acollirà també el primer dels dos concerts monogràfics dedicats a l'obra de Johann Sebastian Bach, com és el que oferirà el conjunt escocès Dunedin Consort dirigit per John Butt. Durant aquests primers dies també es podrà assistir a una proposta familiar com és la de la Big Bang Beethoven, un viatge musical per la vida i obra del compositor alemany recomanat per a nens a partir de sis anys.

En les següents jornades també es podran escoltar, entre d'altres, les propostes de Tenebrae, Enrico Rava New Quartet, l'Orquestra Simfònica del Vallès, Gli Incogniti, Joaquín Achúcarro, l'Accademia del Piacere i la PFK-Prague Philarmonia, que tancarà el festival.