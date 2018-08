Jazz i gastronomia es fusionen a la Porta Ferrada

El Voll-Damm Festival Internacional de Jazz de Barcelona arriba a la seva 50a edició i ho celebrarà amb un Jazz & Food especial aquest diumenge a Sant Feliu de Guíxols, en el marc del Festival de la Porta Ferrada. D'aquesta manera, s'adaptarà a la Costa Brava un format que ja funciona amb èxit des de fa anys a Barcelona i que consistirà en fusionar música i gastronomia amb un cartell integrat per Ray Cuza & Sonora Sazonando, The Original Blues Brothers Band i Bokanté. També hi haurà nou «food-trucks» amb gastronomia variada. L'esdeveniment, que tindrà lloc al Guíxols Arena, començarà a les vuit del vespre i preveu allargar-se fins a quarts de dues de la matinada. L'accés serà gratuït.

Des de fa anys, el festival de jazz barceloní ofereix una jornada -generalment al setembre- de música gratuïta i gastronomia per tal de donar el tret de sortida a la seva programació. Inicialment es feia al Parc del Centre de Poblenou, però el seu èxit els va obligar a traslladar-lo al Moll de la Fusta l'any passat. Per celebrar la seva 50a edició, han decidit col·laborar amb dos altres festivals de referència catalans: el Grec i la Porta Ferrada.

Per això, aquest diumenge es farà per primera vegada un Jazz & Food a Sant Feliu de Guíxols, coincidint a més amb la festa major. Segons explica Cararach, la vetllada començarà amb música tradicional cubana de la mà de Ray Cuza & Sonora Sazonando, músics cubans establerts a Barcelona. A continuació arribarà el plat fort de la nit: The Original Blues Brothers Band, que integra dos dels membres originals de la formació, Lou Marini i Steve Cooper. Finalment, Cararach promet que «l'apoteosi» arribarà amb Bokanté, la banda d' «all stars» liderada per Michael League i que compta amb figures tan populars com Jamey Haddad. Un programa eclèctic per a un gènere al qual tothom és benvingut: «El jazz és una música ecumènica, omnívora, que ho agafa tot. És una catedral on tothom és benvingut sigui de la religió que sigui», assenyala Cararach.

La gastronomia tampoc es quedarà enrere, ja que arribarà a través de nou «food-trucks amb diferents tipus de menjar perquè ningú es quedi amb gana. «La idea és que la gent s'ho pugui passar bé a la fresca a Sant Feliu, i a més coincidint amb la festa major», assenyala Cararach. I, si dóna bons resultats, la fórmula es podria repetir en el futur. «Porta Ferrada és un festival amb una sensibilitat especial pel jazz, de manera que, si surt bé, la idea és poder-ho repetir», conclou el responsable artístic del festival.