Pau Donés: «La vida és una i ara»

Amb 20 anys de bagatge musical a l'esquena, els Jarabe de Palo van estrenar-se al Festival de Cap Roig dilluns al vespre oferint un repertori complet amb alguns dels temes més destacats i clàssics de la formació, fent que el públic s'aixequés a peu dret per poder portar el ritme amb tot el cos. El centenar de cançons de la formació emanen anècdotes personals, records i un batibull d'emocions de la mà del seu cantant i compositor, Pau Donés, aferrant-se al lema «la vida és una i ara», pronunciada al bell mig del concert.

El grup va assistir molt puntual a la cita, on encara hi havia força butaques buides d'assistents que tot just buscaven el seu lloc. Després d'enfilar els dos primers temes, Bosque de Palo i En lo puro no hay futuro, la gent va poder asseure's i gaudir tranquil·lament de les dues hores d'espectacle. El grup, integrat per Alex Tenas a la bateria, Jordi Vericat al baix, Jimmy Jenks Jiménez amb el saxo, Jaime de Burgos al teclat, David Muñoz o «Gnaposs» com a guitarrista i Pau Donés entonant la veu a ritme d'acords de guitarra, va preparar un primer tast amb diverses cançons mítiques que van començar a escalfar els motors per esclatar, compaginant temes més animats amb altres de més lents i reflexius. Amb Depende, el públic es va alçar de cop i va picar fort de mans, mentre els músics també ballaven a l'hora que interpretaven la melodia.

El cantant va reconèixer que el grup és conegut per les seves lletres d'amor, però va confessar que fins feia poc no havia escrit res dedicat al seu gran amor predilecte: la vida. Amb aquesta introducció, fent especial esment a les ganes de viure que s'han accentuat fruit de la seva situació vital, el músic va animar els espectadors a gaudir de cada moment, interpretant una cançó especialment dissenyada per a les persones que comparteixen aquesta filosofia: Humo. Amb un aiguabarreig de llums blavoses de fons va arribar Agua, «una de les cançons que toquem sempre, preferiblement en la seva versió original», va apuntar Donés.

La formació es va acomiadar després de fer ressonar amb força temes imprescindibles com Bonito i La flaca en el cor de la Costa Brava. Quan el grup es va retirar per primera vegada de l'escenari, el públic de seguida va reclamar-lo picant fort de peus. Els Jarabe van tornar a entrar i van interpretar un parell de peces més. Donés va aprofitar l'ocasió per informar de les darreres novetats en endavant, com ara la pausa que protagonitzaran a partir de l'any vinent, el disc nou que trauran al setembre juntament amb l'Orquestra Filharmònica de Costa Rica i el nou llibre 100 letras. «Nosaltres som músics però també poetes que musiquem cançons. El llibre precisament parla de les nostres lletres», va confessar Donés. El crit de « Y si quieres más pues, Grita!» va ser la traca final dels focs de llum i color dels Jarabe als Jardins de Cap Roig.