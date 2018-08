L'estiu, bon moment per cultivar les relacions cara a cara

Les vacances d'estiu han de ser un moment per generar un espai de desconnexió i conrear les «relacions off-line», segons consideren la directora del màster en Psicologia Sanitària de la Universitat Abat Oliba CEU, Montse Giner, i la psicòloga Maria Antonia Obrador.

Totes dues adverteixen que la connexió als dispositius digitals pot propiciar un estat d'«alerta permanent» que repercuteix en els nivells d'estrès i que per aquest motiu és necessari gaudir de moments controlats de connexió i específics de desconnexió. Encara que expliquen que l'ús de les noves tecnologies no és addictiu en si mateix, «hi ha gent que pot establir-hi relacions problemàtiques o comportaments no adaptatius», especialment en casos de persones amb trets d'impulsivitat, baixa tolerància a la frustració i dificultats de comunicació.

Giner i Obrador també adverteixen que l'addicció a les noves tecnologies poques vegades es produeix aïlladament perquè és «una addicció conductual» amb aplicacions a diferents nivells i que requereix una assistència terapèutica.

Per això recomanen educar des de la infantesa en aspectes relacionats amb la tolerància a la frustració, l'autocontrol emocional i el desenvolupament d'habilitats socials i de comunicació, amb activitats en grup i d'esport i lectura, entre d'altres.



Privació de son i irritació

Les expertes enumeren com els principals símptomes d'alerta en casos d'adicció la privació del son per connectar-se a Internet, la irritació en absència de connexió i l'abandonament d'activitats com l'estudi i les relacions socials. Davant d'aquests casos, recomanen un tractament terapèutic centrat en el canvi d'hàbits i actituds, amb un enfocament omnicomprensiu per «controlar i treballar altres símptomes que s'hi associen».