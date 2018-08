«Amb aquest sol, és impossible queixar-nos de res! Volíem bon temps i el tenim»

On estan passant les seves vacances?

Som dues famílies que hem passat vuit dies a Lloret de Mar i ara ens n'estem un parell més a Girona ciutat, en un apartament turístic. I estem aprofitant per visitar la ciutat a peu.

Què els ha portat fins aquí?

A Lloret, òbviament, hi vam anar pel bon temps. Pensa que a Estònia, a aquesta època de l'any, fa molta fred! No sabem ni què és l'estiu, les temperatures no arriben ni als vint graus. En canvi, aquí s'hi està molt millor. No hi ha punt de comparació.

I a Girona, com és que han vingut?

Bàsicament perquè està a prop de l'aeroport, de manera que ens queia en el camí de tornada. Per això, quan vam planificar la ruta, ja vam decidir que ens aturaríem dos dies aquí.

Què han fet durant les vacances?

Vam anar un dia a Barcelona, però la resta dels dies hem estat bàsicament a la platja.

Què és el que més els ha agradat?

Barcelona. Ens va impressionar molt la seva combinació de tradició i modernitat.

Alguna queixa?

Amb aquest sol? Impossible queixar-nos de res! Volíem bon temps i és el que hem trobat.

Han provat la gastronomia catalana?

Sí, una mica. A Lloret estàvem en un hotel amb tot inclòs i sempre menjàvem allà. El peix estava bo, però pel que fa a la carn... ens agrada més la que ens cuinem nosaltres a casa.

Què els han semblat els preus?

A Lloret tot ens va semblar una mica car. En canvi, aquí Girona els preus són molt més assequibles. Hem anat a comprar a un supermercat per cuinar el sopar a l'apartament i ens ha semblat molt bé de preu.

S'emporten algun souvenir per a la família o els amics?

Encara no, però potser ho farem. De moment, només en vam comprar a Barcelona: imans per a la nevera i una samarreta amb el nom de la ciutat ben gros, que es vegi bé!

Tenen previst tornar en el futur?

Ves a saber. Ens agradaria, però ja ho veurem. És aviat per dir-ho.