Banyoles programa unes 30 activitats per a la festa d'estiu

Banyoles ha programat més d'una trentena d'activitats per la seva Festa Major d'Estiu, que se celebrarà entre els dies 12 i el 19 d'agost. El cartell inclou el carnaval d'estiu, concerts, castellers, jocs tradicionals, una mostra d'arts joves de la comarca i un espectacle de circ, entre d'altres. La programació incorpora propostes per a tots els públics i un dels plats forts serà l'actuació d'El Pot Petit dins del Carnaval d'Estiu, que enllaçarà amb una oferta d'inflables aquàtics, la festa Adolescents.cat i concerts al parc de la Draga, fins a la matinada del dimarts 14 d'agost.

Entre les activitats infantils destaca també El secret de la Nanna, de la Cia Anna Roca, amb diverses funcions i un aforament limitat a deu persones cadascuna, un espectacle i un taller de circ, jocs tradicionals, tallers de tir amb fona i arc, cercavila i el ball dels Gegants de Banyoles.

Com a novetat, el 16 d'agost s'ha programat una revetlla a la plaça de les Rodes. L'Orquestra Girasol farà un concert de més de tres hores de música per a tots els públics. D'altra banda, el dissabte dia 18, les Gàrgoles de Foc seran les protagonistes amb la celebració del seu 20è aniversari. Les activitats començaran a les vuit del matí amb les matines i un esmorzar popular, un taller per aprendre a ser «un bon diable», una batalla de bandes de percussió i els correfocs «xiqui i gran». La festa acabarà de matinada amb la música d'Ebri Knight.

Finalment, a la plaça Major s'han programat els concerts de Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries, Koer i Miquel del Roig.