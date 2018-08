El Festival de Cadaqués arrenca amb Hora de Joglar

El Festival de Cadaqués començarà avui i s'allararà fins el dia 15 d'agost amb una vintena d'actuacions, activitats pedagògiques, música diària i diverses propostes per a totes les edats en diferents espais del municipi: el passeig, Portlligat, Art i Joia, la plaça Carles Rahola i Es Portitxó.

Pels diferents escenaris passaran artistes com Noa, Jarabe de Palo, Electro Deluxe, Mishima, El Petit de Cal Eril, Hora de Joglar, Electro Deluxe, l'Orquestra de Cadaqués amb Mayte Martín, Arnau Brichs Ponce, Ramon Cardo & The Nyora Boppers, Sara Terraza Trio, Loreto Fdez Imaz i Ainhoa Zubillaga, Jean-Pierre Depuy i Pilar López-Carrasco o el Gastro Lounge amb Lia Jensen.

Segons assenyalen els seus organitzadors, l'aposta per l'eclecticisme i per la música de qualitat, tant de joves valors com d'artistes reconeguts a nivell internacional, marca un any més la programació del festival. L'actuació inicial tindrà lloc avui a dos quarts de deu de la nit, quan Hora de Joglar actuaran gratuïtament al Passeig. A continuació, a l'església de Santa Maria, a partir de dos quarts d'onze de la nit, actuaran Loreto Fdez Imaz i Ainhoa Zubillaga amb un «Concert d'orque i veu». Demà serà el torn d'El Petit de Cal Eril, que tocarà a La Sala a partir de les deu de la nit.