L'energia de Rosario Flores arrasa a Cap Roig

La petita dels Flores va meravellar amb la seva energia i el seu art innat els 2.100 assistents de Cap Roig de dijous i, donant gràcies al senyor i al públic per haver-la fet artista, només feia que demanar «molts més anys de joventut i veu per seguir arribant-vos al cor en els meus concerts i veient el vostre somriure mentre em mireu cantar».

Rosario Flores va escollir un repertori amb les cançons més sonades de la seva carrera, com ara Marcha -on tothom es va posar dempeus i va començar a ballar i saltar, trencant la dinàmica dominant de la resta de l'espectacle- i Sabor-Sabor. L'artista, que ha arribat a un públic més ampli arran de ser coach del concurs televisiu La Voz, es va mostrar sobretot agraïda amb les oportunitats que li ha brindat la vida, i per això va escriure Gloria a ti, el single del seu darrer disc. Amb l'expressivitat que la caracteritza i com a mostra d'estima a la terra del seu pare, es va posar de genolls a l'escenari i va fer un petó a terra després de dir: «Cap Roig, us prometo que sou el meu millor públic. Visca Catalunya sencera amb la seva rumba catalana. Tornaré l'any que ve amb cançons noves». Rosario desprèn diversió i alegria: es mou de banda a banda de l'escenari sense parar mentre es remou l'arrissada cabellera i fa tremolar les cames al ritme de la guitarra espanyola. Sempre té present que és filla de «la madre que me parió» i d'una família que forma part de la història musical d'Espanya, per això regala al públic cançons com Mamasota, Qué bonito -el primer tema escrit per ella sola en honor al seu germà- i, No dudaría, un «himne a l'amor» que va tancar el concert.